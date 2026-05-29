Global Mobility Call presenta 10 grandes itinerarios sobre los que se definirá la movilidad del futuro

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call, el gran evento internacional de la movilidad sostenible, conectada y multimodal, celebrará su próxima edición del 9 al 11 de junio reforzando su propuesta de valor con la implantación de 10 'pathways', una nueva arquitectura de contenidos orientada a transformar el conocimiento en decisiones y proyectos concretos, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La iniciativa introduce un cambio de enfoque respecto a los formatos tradicionales de congreso. Frente a una agenda organizada por temáticas, los pathways se configuran como itinerarios de trabajo que conectan contenidos, demostraciones y networking en torno a los principales retos de la movilidad.

Este modelo permite a cada profesional identificar qué sesiones seguir, con qué actores relacionarse y qué soluciones analizar para transformar el conocimiento en decisiones y proyectos, guiando su recorrido en un entorno cada vez más complejo.

Esta estructura responde a la creciente convergencia de factores como la inteligencia artificial, el vehículo conectado y autónomo o los nuevos marcos regulatorios, que dificultan una lectura clara del sector. En este contexto, los pathways actúan como un mapa comprensible y accionable que facilita a administraciones, empresas y profesionales diseñar su propia hoja de ruta en función de sus prioridades estratégicas.

Para facilitar su comprensión y comunicación, Global Mobility Call ha agrupado los recorridos en 10 macro-pathways que cubren los principales ejes de transformación del sector.

10 MACRO-PATHWAYS

Entre ellos figuran ámbitos como ciudades y regulación, transporte público y MaaS, industria de la automoción y software, energía y descarbonización, datos e infraestructuras inteligentes, logística e intermodalidad, negocio B2B e internacionalización, innovación y startups, talento y nuevas competencias, y seguridad vial y experiencia de usuario.

Esta segmentación permite que cada actor del ecosistema, desde gobiernos y ciudades hasta operadores, fabricantes, tecnológicas, startups, inversores o grandes corporaciones, pueda diseñar su propia ruta dentro del evento, adaptando su participación a objetivos concretos de negocio o desarrollo de proyectos.

"A través de los pathways Global Mobility Call, se transforma en una herramienta de decisión. No se trata solo de asistir a ponencias, sino a recorrer el ecosistema de la movilidad con una lógica clara para activar proyectos reales", señala David Moneo, director de la feria.

A lo largo de estos itinerarios, Global Mobility Call reunirá a responsables institucionales, CEOs, operadores y expertos internacionales que marcarán la hoja de ruta del sector.

En el ámbito de ciudades, regulación y liderazgo público, GMC ordena la conversación en torno a tres ejes: comprender el nuevo marco normativo, contrastar buenas prácticas urbanas y activar conexiones con empresas capaces de responder a retos concretos.

Participarán perfiles como Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, junto a directivos como Valentín Alonso (Avanza), que analizará los desafíos para posicionar a España como referente en movilidad sostenible de cara a 2030.

Se tratarán temas como la contratación pública en el transporte, de la mano de Antonio Cendrero (Arriva) y de representantes de entidades como Pablo Bodega (CRTM), Jaume García Soler (TMB), Alberto Dorrego (Eversheds Sutherland) y Jaime Rodríguez Medal (CONFEBUS). Se analizarán casos de estudios europeos de la mano de EIT Urban Mobility en la que participará el Ayuntamiento de Komotini (Grecia), Municipalidad de Matosinhos (Portugal).

TRANSPORTE PÚBLICO

El bloque de transporte público, MaaS y cohesión territorial abordará cómo evolucionar desde servicios aislados hacia redes integradas y orientadas al ciudadano. La propuesta combina transporte urbano, interurbano, ferroviario, movilidad rural, interoperabilidad, datos y soluciones a demanda.

Contará con la participación de la National Transport Authority de Irlanda, Jeroen Kok (Gobierno de Países Bajos), Pablo Rodríguez Sardinero (CRTM), Ignacio Vázquez (Metro de Madrid).

De la mano de Avanza, se presentarán casos de éxito de Mexico, Chile y España. Vectalia abordará el reto de atender la demanda de viajeros de la mano de los ayuntamientos de Cáceres, Alicante y Albacete. Los retos tecnológicos del transporte público serán analizados por parte de expertos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Euskotren, Antonio Jaraíces (Diputación Foral de Bizkaia) e Isaac Centellas (Metro de Madrid).

La industria de automoción, vehículo autónomo y software-defined transport tendrá un papel protagonista con el España Auto CEO Summit, que reunirá a los máximos responsables de Toyota, Stellantis, Iveco y Omoda & Jaecoo, bajo la moderación de ANFAC. El programa incorpora también a Alex Fava (Quintegia) y Manuel López Villena (Indra), junto a Elisa Heras Sevilla (Iridium-ACS), en sesiones sobre distribución y coche conectado.

En paralelo, el ámbito de energía, descarbonización y economía circular, Grupo Ruíz tratará la Independencia energética e innovación para una gestión pública eficaz con la participación de representantes del Gobierno de Illes Balears y MOEVE.

Sistem abordará la electrificación, la autonomía energética y las nuevas oportunidades del vehículo eléctrico y contará con Adrián Muelas (Ministerio para la Transición Ecológica y Desarrollo Rural) entre otros.

DATOS E IA

En la vertical de Datos, IA e Infraestructura inteligente, se contará con charlas sobre La digitalización, los datos y la inteligencia artificial que reunirán a perfiles como el teniente general Fernando García García de las Hijas, el general de Brigada Carlos Prada Larrea, José Miguel Rubio (Indra).

Por su parte, Alfonso Sánchez (EMT) tratará cómo la inteligencia artificial está transformando la movilidad urbana y Carlos Ramos (Indra), Barry Dorgan (National Transport Authority), Ignacio Santalla (Arriva) y Manuel Ruiz de Velasco (CRTM) protagonizarán una mesa internacional sobre la evolución de los sistemas de pago abierto en el transporte público.

En marco-pathway de intermodalidad, logística y operadores se hablará de puertos conectados con Luis Miguel Lapeña (Ciudad de Lleida) y Arturo Pérez de Lucía (AEDIVE) entre otros; David Sastre (SEUR) abordará los retos de la última milla, y Daniel de Santos (AECOC) analizará los retos de la distribución urbana de mercancías en España.

El espacio de negocio B2B e internacionalización contará con compañías como Iryo, Google, Renault, Hyundai y Astara, junto a perfiles como Víctor de Ávila, Federico Xavier Martínez Charles de la Brousse, Eduardo Manuel Allegre Rodríguez y Estela Escalante García, reforzando el enfoque en mercados globales y experiencia de cliente.

En innovación se presentarán iniciativas como CIBERMOV impulsada por Renault Group, Orange y Deutsche Bahn, resultados de pilotos en Automatización y Digitalización de la Logística Ferroviaria con actores como Trafikverket, Deutsche Bahn, y EYSA que presentara su proyecto DS4MM junto con el MITMS.

Asimismo, el congreso pondrá énfasis en el talento y la diversidad, con perfiles como Marta Blázquez (Faconauto), Mirenchu del Valle (UNESPA), Ángeles Santamaría (RAI), Raquel Fanjul-Fanjul (Renault España), Elisa Gil (AMDA) y Josefa Solanilla (Moventis), junto a representantes del Ayuntamiento de Madrid, Ayvens, Empresas por la Movilidad Sostenible y Witam.

Por último, la seguridad vial y la experiencia de usuario situarán al ciudadano en el centro con la participación de la Dirección General de Tráfico (DGT), FESVIAL, RACE y GANVAM. En el ámbito tecnológico, Bosch impulsará el debate sobre sistemas ADAS y conducción automatizada.