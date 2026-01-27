Global Mobility Call reunirá del 9 al 11 de junio al sector de la movilidad sostenible para abordar sus desafíos

Global Mobility Call. - IFEMA MADRID

Global Mobility Call reunirá al sector de la movilidad sostenible en su cuarta edición, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2026 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, para reflexionar y analizar los principales desafíos que afronta el sector.

Un evento que tendrá lugar en un contexto en el que la movilidad atraviesa un momento de transformación estructural, marcado por la transición energética, la reconfiguración del transporte urbano, la irrupción de nuevas tecnologías y el papel creciente de las administraciones públicas en la planificación de sistemas más eficientes, seguros y sostenibles.

De esta forma, el encuentro reunirá a responsables institucionales, expertos, operadores, industria y agentes tecnológicos para analizar avances hacia modelos de movilidad más sostenibles, conectados, seguros y centrados en las personas.

Se presenta así un espacio de análisis, reflexión y contraste de visiones, alineado con la actualidad que vive el sector y con los retos que marcarán la agenda de la movilidad de los próximos años, según ha destacado Ifema Madrid.

En este marco, tendrán lugar conferencias en las que abordar una actual coyuntura de la movilidad marcada por factores clave como la electrificación y la consiguiente necesidad de desplegar infraestructuras de recarga; el auge de la movilidad urbana, el transporte público y la multimodalidad; así como por un profundo proceso de digitalización, la inteligencia artificial y la gestión inteligente de los datos. A estos retos se suman otros igualmente relevantes, como la seguridad vial, la accesibilidad, la financiación y la gobernanza de los ecosistemas de movilidad.

Así, el programa de conferencias estará estructurado en torno a espacios estratégicos, que permitirán abordar desde una perspectiva transversal, combinando visión industrial, tecnología, urbana y social.

La última edición del Global Mobility Call reunió a más de 8.000 visitantes profesionales de 47 países y contó con la participación de cerca de 500 ponentes, entre responsables gubernamentales, directivos empresariales y especialistas en innovación.

Global Mobility Call se celebrará de forma simultánea con las ferias TECMA, SRR, SOCIOCARE y el Foro de las Ciudades, conformando un programa especialmente diseñado para que las administraciones públicas puedan aprovechar una jornada en el Recinto Ferial para conocer y analizar soluciones innovadoras en movilidad y urbanismo, dos ámbitos clave para el desarrollo y la calidad de vida en las ciudades, según ha remarcado la institución ferial.