Guext convoca al sector de las soluciones y servicios para la industria hostelera del 15 al 17 de octubre. - IFEMA MADRID

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guext, el Salón Internacional de proveedores y servicios para el sector hospitality organizado por Ifema Madrid junto a Felac, la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, ha anunciado la apertura de la comercialización de su segunda edición, que tendrá lugar del 15 al 17 de octubre.

Con periodicidad bienal, y bajo el lema 'El lugar adecuado, el momento oportuno', Guext vuelve a convocar a siete sectores principales: equipamiento y maquinaria, menaje, diseño y decoración, tecnología y digitalización, café, té, panadería, pastelería y heladería, logística y envasado, y gimnasio y spa, ha enumerado Ifema Madrid en un comunicado.

Estos sectores están relacionados con la industria del hospitality y conectados con la red de distribución y el cliente final con el objetivo de ser "instrumento comercial y profesional especializado al servicio del impulso de toda la industria hostelera".

Guext 2026 llega en "un escenario favorable de evolución del consumo privado" y de la demanda turística y de servicios sociosanitarios, los principales sectores que constituyen el mercado de hostelería y colectividades.

Así, el negocio aumentó entre un 5% y un 7%, según el Informe Especial 'El Mercado de Hostelería y Colectividades' publicado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa. Además, el sector hostelero en España contó el pasado ejercicio con 1,83 millones de trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística.

Guext celebró su primera edición del 18 al 21 de octubre de 2024 con la visita de 7.000 profesionales procedentes de 42 países y más de 130 expositores que representaron a toda la cadena de valor del hospitality con el foco en la innovación, la sostenibilidad, y la experiencia de cliente.