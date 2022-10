El guionista de 'Los Caballeros Oscuros de Acero' firmará la portada especial del #1 en Madrid Cómic Pop Up

Madrid Cómic Pop Up

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portada especial de 'Los Caballeros Oscuros de Acero' #1, que ha preparado ECC Ediciones con motivo del Madrid Cómic Pop Up podrá adquirirse de modo exclusivo durante el fin de semana y los asistentes tendrán la oportunidad de llevárselo firmado por su guionista, Tom Taylor, en lo que supone su primera visita a España.

Así lo recoge Ifema Madrid en un comunicado en el que señala que este evento se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el Pabellón 6 del recinto ferial.

Por otro lado, MCPU 2022 también lucirá el debut de la portada del primer volumen de 'The Nice House on the Lake' dentro de la nueva colección ECC Focus, que se adentra en la obra desde la perspectiva del autor.

Esta serie es, además, una de las grandes protagonistas del Salón, que contará con la presencia de sus dos principales artífices, el guionista James Tynion IV y el dibujante Álvaro Martínez Bueno. Y, sí, se unen por primera vez en un evento nacional, al igual que Tom Taylor, Bruno Redondo y Jessica Chen, los nombres tras la exitosa nueva etapa de 'Nightwing'.

Se recibirán nuevos y jugosos lanzamientos recién salidos del horno: Garbuix Books nos descubrirá el lado más oscuro de Mussolini desde la perspectiva de su amante en 'El Diario de Clara' y estremecerá con la deshumanización del entorno laboral en 'Cuando el Trabajo Mata'; por su parte, Serendipia Editorial invitará a unirse a una revolución imparable y volar en compañía de 'Mil Brujas' y a clamar por lo injusto y necesario de las guerras con el volumen colectivo llamado 'Paz'.

Quienes busquen ahondar en la parte más teórica del Noveno Arte podrán descubrir 'La Narración Figurativa', en la que el maestro Antonio Altarriba reflexiona sobre aquello que hace que el cómic sea cómic.

De la mano de Editorial Drakul miraremos a las estrellas en 'Star Trek. El conflicto Q', que une a las tripulaciones de la serie original, la Nueva Generación, Espacio Profundo Nueve y Voyager en una competición; se podrá acompañar al Príncipe Arniel en sus aventuras repletas de dragones, hechizos, sirenas y libros mágicos en la nueva edición de 'El Castillo de los Siete Ojos'.

También se vibrará con el 'Atraco a mano alzada' del dibujante Lundi, que lanzará en Madrid Cómic Pop Up su cuarta edición. Pero la novedad de Drakul es que se tendrá a un personaje firmando su propia obra. Uno de los niños protagonistas de 'El Gran Tesoro de los Gusis', dedicará el volumen en compañía del equipo creativo de la serie, el dibujante Javier Ara y el guionista Javier Ortiz.

"Uno de los grandes momentos de Madrid Cómic Pop Up llegará de la mano de Dolmen Editorial, con la presentación el sábado, 5 noviembre, de la nueva etapa de una leyenda de nuestra viñeta: tras un minucioso proceso de restauración, conoceremos de primera mano las 'Nuevas Aventuras de El Guerrero del Antifaz', el mítico personaje creado por Manuel Gago, en una charla con Eduardo de Salazar y Miguel Quesada, firmantes también del álbum especial 'El Guerrero del Antifaz: El impostor'. La nostalgia del pasado y las buenas perspectivas de cara al futuro, unidas en un icono siempre de rabiosa actualidad. ¡Qué gran oportunidad!", ha destacado Ifema Madrid.

Además, gracias a Liana Editorial, los lectores más pequeños de la casa podrán descubrir 'Hugo-go-go', de Ilaria Mattioni y Emanuele Racca, mientras que jóvenes y adultos tendrán a su disposición la fascinante novela gráfica 'Feminist Art. Mujeres que revolucionaron el Arte', de Valentina Grande y Eva Rossetti.

Habrá incorporaciones a MCPU 2022 de la mano de Nuevo Nueve, que viene con una gran novedad personal y profesional bajo el brazo: Paco Sordo, Premio Nacional del Cómic 2022 por 'El Pacto', que dedicará ejemplares a los asistentes al evento el fin de semana.

Los incondicionales de la Zona de Juegos de Mesa tendrán a su disposición, gracias a Generación X, colaboradores de Madrid Cómic Pop Up, lo último de Editorial Gen X Games ('Batman: El Regreso del Caballero Oscuro', 'Requiem' y 'Godzilla VS Kong') y Editorial Buró ('Dice Colony', 'Dungeons & Drinks').