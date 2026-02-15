HIP 2026 se convertirá desde el lunes en el 'Davos' de la hostelería al reunir a más de 150 CEOs del sector

Foro de HIP - HIP 2026

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

HIP 2026, la mayor feria en Europa de soluciones para la hostelería, recibirá desde este lunes al miércoles en el Recinto Ferial de Ifema Madrid a más de 60.000 empresarios, directivos y profesionales de la industria y más de 1.000 firmas expositoras y se convertirá en el 'Davos' de la hostelería al reunir a más de 150 CEOs del sector.

En concreto, la feria contará con la presencia de más de 60.000 empresarios y profesionales del sector Horeca, que abordarán el contexto de transformación de la hostelería, marcado por la presión sobre los márgenes, la volatilidad de los precios, la irrupción constante de nuevos actores en el mercado y el cambio en los hábitos de consumo.

Un encuentro que posicionará a Madrid como capital mundial de la innovación hostelera y dejará un impacto económico de más de 102 millones de euros.

Bajo el lema 'Next Level Unlocked', se concibe como el gran punto de encuentro del sector donde se darán respuestas y se analizará cómo seguir creciendo en el contexto actual, definido por la fluctuación de los precios, la optimización del gasto de los consumidores y un mercado con cada vez más actores.

Para atender a este panorama, el evento contará con el Hospitality 4.0 Congress, un foro mundial de tendencias Horeca en el que se reunirán 712 expertos nacionales e internacionales, que pondrán en común sus perspectivas y casos de éxito a fin de estimular el desarrollo de la industria.

Con más de 35 foros especializados para cada tipología de negocio y perfil profesional, la décima edición de este congreso girará en torno a cómo hacer empresas más competitivas a partir de la gestión y la diferenciación.

Para ello, se contará con summits nuevos y redefinidos como el Global CEOs Summit, en el que líderes de firmas hosteleras globales compartirán sus puntos de vista. Así, se darán cita más de 150 CEOs, entre los que figuran Óscar Pierre (Glovo), Javier Águila (Inclusive Collection en Hyatt), Manuel Zamudio (Krispy Kreme España), así como los directores de Grosso Napoletano, Enrique Tomás, Larrumba, La Fresería, The Champions Burger, Arzábal, Bernabéu Market, Grupo Quique Dacosta, Machaka Burger, Compass Group, Granier, entre otros, explicarán la situación que atraviesa la hostelería y la alta gastronomía.

Mientras que el Summit de Compras Hospitality by Aerce y Summit de Compras se tratará del papel de los directores de suministro, clave para lidiar con la inflación sin perder calidad.

También el Hospitality Management, en el que por primera vez se incorporará el enfoque de los alojamientos, o Sin Filtro y Sin Filtro Pastry, de la mano de Montagud Editores, que estudiarán la evolución de la alta gastronomía y repostería.

En todos ellos, junto con Restaurant Trends, de la mano de Marcas de Restauración, Hotel Trends y The VIP Room --enfocados a abordar los retos y tendencias de mundo hotelero-- se reunirán reconocidos directivos de la hostelería.

Siguiendo con su enfoque práctico, HIP 2026 examinará diferentes ejemplos de éxito de compañías que han logrado pasar de startup a un negocio plenamente consolidado. Este es el caso de las 'smarts burgers' Vicio que, de la mano de su co-CEO, Oriol de Pablo, que explicará su proceso para afianzarse como una marca 360.

En el marco del Hospitality 4.0 Congress también se debatirá sobre la manera de crear ventajas competitivas para desmarcarse de la competencia. Por ello, se ahondará en el potencial de lanzar marcas auténticas y emocionales, con líderes como el CEO de Krispy Kreme España, Manuel Zamudio, o de Beata Pasta, Ciro Cristiano; y de apostar por las experiencias 360, que unen ocio y hostelería, junto con directivos de KFC, Bernabéu Market o The Champions Burger.

En su análisis del panorama actual, Restaurant Trends contará con la participación institucional del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y Antonio Garamedi, presidente de la CEOE, quienes analizarán las políticas clave para impulsar los negocios hosteleros en 2026.

ESTRELLAS MICHELIN Y 'PERFORMANCE' INMERSIVA

En la misma línea, se pondrá encima de la mesa el valor del diseño, el servicio y la sala en la generación de momentos memorables con los maîtres de los restaurantes Enigma y Coque, con dos estrellas Michelin, y Desde 1911, con una estrella, entre otros.

Además, HIP 2026 acogerá La Sala Otra Mirada, una 'performance' inmersiva en la que se recreará un pase en un restaurante de alta gastronomía, y con la que se destacará el cuidado del conjunto de los elementos para consolidar buenos recuerdos y fidelizar a los clientes con ponentes como Megan Hernández (jefa de sala del restaurante Aquiara), Maira Cantallops (directora del restaurante El Señor Martín) y Adrián Abella (jefe de Sala del restaurante Caleña).

Otro de los grandes ejes del congreso de HIP será el impacto de la tecnología en el canal Horeca, especialmente la IA, cuyo uso ya permite reducir los costes operativos hasta un 30%, según informes de mercado de 2025.

El encuentro servirá para mostrar casos de éxito de aplicación de la solución, junto con la robótica, incluyendo el uso de robots en el Aeropuerto de Barcelona, el hotel Hyatt de la ciudad condal y la Universidad Europea de Madrid.

Algunas de las primeras espadas que pasarán por el Hospitality 4.0 Congress son Joan Roca, Ferran Adrià, Gastón Acurio y Dani García; junto con líderes de la talla de Javier Águila, presidente de la Inclusive Collection de Hyatt a nivel global; Óscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo; Aleix Puig, CoCEO de Vicio; y Jordi Ferrer, CEO y presidente de Hesperia.

A ellos se unirán directivos de firmas referentes como Grosso Napoletano, La Martinuca, Grupo Quique Dacosta, McDonald's, Granier, Starbucks, La Fresería, Las Muns, Meliá, Palladium, Riu, Minor Hotels, Room Mate o Soho Boutique Hotels.

Por otro lado, los escenarios de HIP 2026, más allá de tratar el liderazgo de ámbitos como la restauración de marca, el 'delivery' o el segmento del bakery, también pondrán el foco en el mundo hotelero.

De esta forma, los consejeros delegados y directivos de Hyatt, Palladium, Iberostar, Meliá, Marriott, Hilton, Catalonia, Hesperia, Soho Boutique, Ilunion, Minor o Mercer Hoteles, entre otros, repasarán sus apuestas por la gastronomía como palanca de crecimiento de sus hoteles.

VICENTE DEL BOSQUE O TONI NADAL

El congreso también contará con personalidades de fuera del sector que inspirarán a los empresarios en sus desafíos como el exseleccionador Vicente del Bosque, el entrenador de tenis Toni Nadal, o el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En paralelo al congreso, HIP 2026 congregará a 1.024 firmas en una zona expositiva que se ha ampliado para albergar 13 áreas de innovación. En ellas se darán a conocer más de 5.300 soluciones de vanguardia en foodservice, equipamiento, interiorismo, mobiliario, menaje, packaging, tecnología, restauración automatizada e higiene y sociosanitario, además de nuevos conceptos.

La feria reforzará igualmente su carácter como espacio de conexión y oportunidades de negocio con una agenda de networking, que incluirá citas como los Horeca New Business Models Awards 2026, los premios más prestigiosos del sector que reconocen a aquellos que más están apostando por la innovación.