HIP desplegará en 2027 su edición "más ambiciosa" con seis pabellones, 1.200 firmas expositoras y 720 expertos

HIP 2027 - HIP 2027

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Horeca Professional Expo --HIP-- desplegará del 1 al 3 de marzo 2027 su edición "más ambiciosa", crecerá de cuatro a seis pabellones en Ifema Madrid y reunirá a más de 65.000 empresarios y directivos, 1.200 firmas expositoras y 720 expertos internacionales para anticipar las soluciones, estrategias y modelos que definirán la hostelería de los próximos años.

Según ha explicado la organización en un comunicado, será bajo el lema 'Where Visionaries Lead' y buscará atender a las necesidades de un sector que "mira al futuro con confianza, pero también con cautela".

Según el Barómetro Sobre la Competitividad de la Hostelería Española 2026 elaborado por HIP, más de la mitad de los negocios está creciendo, el 86,2% se considera rentable y uno de cada tres prevé nuevas aperturas durante 2026. Sin embargo, esta voluntad de expansión convive con unos márgenes "cada vez más ajustados, la dificultad para incorporar profesionales cualificados y un consumidor más exigente, que pide mejor relación calidad-precio, experiencias distintas y mayor comodidad".

Los diferentes segmentos del HORECA afrontan el futuro desde realidades diversas. El alojamiento mantiene una evolución positiva impulsada por el turismo, pero necesita avanzar en eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización de la experiencia. Bares y cafeterías buscan proteger sus márgenes y elevar el ticket medio, mientras la restauración organizada apuesta por una expansión más selectiva ante el incremento de los costes laborales y de alquiler.

La restauración tradicional debe abordar el relevo generacional y mejorar su productividad sin perder autenticidad. Al mismo tiempo, el retail foodservice y la restauración vinculada a los viajes concentran buena parte del dinamismo del mercado, y el delivery entra en una nueva fase, más madura, en la que la calidad, la diferenciación y el valor del pedido cobran protagonismo.

Ante este contexto, HIP llevará estos desafíos al terreno práctico, "ofreciendo soluciones para cada segmento, así como estrategias y herramientas concretas para mejorar su gestión, optimizar operaciones, elevar la experiencia del cliente y desarrollar modelos más rentables y escalables".

MAYOR ESPECIALIZACIÓN

La ampliación a seis pabellones permitirá a HIP 2027 reforzar la especialización de su zona expositiva, estructurada en 13 áreas de innovación. Más de 1.200 compañías mostrarán sus novedades en alimentación y bebidas, equipamiento, cocinas inteligentes, tecnología, inteligencia artificial, robótica, automatización, interiorismo, mobiliario, menaje, packaging, delivery, seguridad alimentaria, nuevos conceptos y franquicias.

La propuesta abarcará toda la cadena de valor y dará respuesta a la restauración independiente y de marca, alojamiento, bares y cafeterías, colectividades, catering, distribución, ocio, servicios al viajero, sector sociosanitario, delivery y restauración automatizada.

HIP augura, asimismo, que consolidará su perfil como plataforma de negocio. El 86% de sus visitantes son decisores de compra procedentes de áreas como dirección general, operaciones, compras, 'food and beverage', marketing, ventas, tecnología y control de gestión. Un ecosistema diseñado para que "la innovación se traduzca en inversión, acuerdos y proyectos reales".

LA IA ENTRA EN HORECA

La tecnología tendrá un papel central en HIP 2027, con especial atención a la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y las herramientas de fidelización como palancas para mejorar la eficiencia, la gestión y la experiencia del cliente.

Estas tendencias vertebrarán el Hospitality 4.0 Congress, que reunirá a más de 720 expertos internacionales en 380 sesiones, 10 auditorios y más de 35 summits. Su agenda abordará seis cuestiones decisivas para la competitividad del sector: la inteligencia artificial, el nuevo consumidor, conceptos escalables, liderazgo y cultura empresarial, experiencia de marca, y gestión y rentabilidad.

El congreso reforzará su enfoque práctico con contenidos y formatos concebidos para trasladar las tendencias a la operativa diaria. El nuevo 'Fast & Casual Concepts Summit' analizará el auge de los modelos monoproducto y el futuro del 'casual food', conceptos que permiten simplificar procesos, controlar costes, facilitar la expansión y construir marcas reconocibles.

HIP Lab acogerá talleres, metodologías y casos de éxito centrados en el uso real de soluciones, mientras que las sesiones Business Challenges partirán de un problema empresarial concreto para buscar respuestas junto a directivos que ya hayan afrontado retos similares. De este modo, directivos, empresarios y emprendedores compartirán los modelos que ya están obteniendo resultados dentro y fuera de España.

"HIP volverá así a convertirse en el espacio donde conocer qué funciona, cómo se está aplicando y qué aprendizajes pueden trasladarse a negocios de diferentes tamaños y segmentos", destaca la organización.