Iberzoo Propet acogerá a expertos del 'petcare' para analizar los retos del sector del animal de compañía

Iberzoo Propet 2026 acogerá el 8º FORUM de AEDPAC

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fórum de la industria y el comercio del sector del animal de compañía en España celebrará su octava edición los días 11 al 13 de marzo, en el Pabellón 10 de Ifema Madrid, en el marco de Iberzoo Propet 2026.

Organizado por la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), el fórum se consolida como el espacio de encuentro profesional del sector 'petcare' en España, reuniendo a empresarios, directivos, veterinarios, expertos en regulación, administración pública y analistas de mercado, recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Según el comisario del fórum y secretario general de AEDPAC, Ignasi Solana Vinyoles, desde su creación se ha consolidado como "el gran punto de encuentro, análisis y debate" sobre la actividad industrial, empresarial y comercial del sector del animal de compañía en el país.

"Es un espacio abierto para detectar nuevas tendencias, generar contenidos de valor y proyectar la voz del sector ante los mercados y la opinión pública", ha indicado. Esta edición vuelve a contar con el apoyo de Ifema Madrid y la colaboración de la Dirección General de Derechos de los Animales, AMVAC y de la Fundación Vet+i.