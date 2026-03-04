Iberzoo Propet reunirá 1.200 marcas del sector, que factura cerca de 37.000 millones de euros

Iberzoo Propet. - IFEMA MADRID

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberzoo Propet, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, reunirá del 11 al 13 de marzo en Ifema Madrid a más de 300 empresas expositoras representando a cerca de 1.200 marcas del sector, que factura casi 37.000 millones de euros cada año en España.

La actividad global del sector del animal de compañía alcanzó en 2025 los 36.681 millones de euros, lo que supone el 2,3% del PIB español, según el Informe Sectorial de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía AMVAC 2026. Asimismo, este importante segmento de nuestra economía genera 44.500 empleos directos y más de 356.000 indirectos, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El sector atiende las necesidades de una población estimada, según la Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, Veteindustria, participante también en la Feria, de más de 30 millones de mascotas en nuestro país, de los que la mayor parte son perros con 9,3 millones, seguidos por los peces y animales de acuario con 7,8 millones y los gatos con 5,8 millones.

Las empresas asociadas a Veterindustria apuestan por la I+D+i a la que dedican hasta el 18% del total de facturación, en los 28 centros de alta tecnología repartidos por toda España.

Asimismo, la Asociación lidera como patrono fundador la Fundación Vet+i - Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada en investigación en sanidad animal.

Gracias a esto, la industria española de sanidad y nutrición animal puede desarrollar medicamentos veterinarios para los animales de compañía de excepcional calidad, demostrada seguridad y confirmada eficacia, así como productos destinados a la nutrición de las mascotas.

Por su parte, la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía, AEDPAC, presenta su 'Barómetro de hábitos y tendencias de los petparents en España y Portugal', que cuenta con la dirección técnica de Hamilton Global Intelligence.

En su edición pasada, referida a 2025, se ofrecieron datos interesantes sobre la consideración que tienen las mascotas en España y comparadas con Portugal, país líder en Europa en la acogida de animales de compañía.

Así, se confirmaba el 52% de los hogares españoles tienen mascotas, frente al 58% en el país luso, y que el 86% de las familias españolas consideran a los animales de compañía de compañía, frente al 79% de las portuguesas.

Como principal novedad, este año se presenta el "Primer Barómetro pet-friendly en España 2026", también por parte de AEDPAC, dedicado al grado real de integración de los animales de compañía en ámbitos como hostelería, transporte, trabajo, ocio, o servicios, entre otros.

Tanto AMVAC como AEDPAC presentarán sus respectivos informes sectoriales en La Tarde de Iberzoo Propet 2026, a las 18:30 del jueves, 12 de marzo próximo, en el Escenario habilitado al efecto.

Iberzoo Propet cuenta con el renovado apoyo de las principales asociaciones y entidades - AEVET, Asociación Española de Veterinarios Clínicos; ANFAAC, Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía; CEVE, Confederación Empresarial Veterinaria Española; la Fundación VET+i, y Veterindustria, Asociación Empresarial Española de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal-, que acreditan la confianza del sector en su principal escaparate comercial.