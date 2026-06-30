Iconos del cine y cultura del terror se reúnen por primera vez en Halloween del 30 de octubre al 2 de noviembre

MADHORROR - IFEMA MADRID

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes de Freddy Krueger de la niña de 'El exorcista' y Alex DeLarge de 'La naranja mecánica' se darán cita en Madrid este otoño en Madhorror, el gran festival internacional dedicado al terror, la fantasía oscura y la cultura Halloween, que celebrará su primera edición del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid con Álex de la Iglesia como padrino de honor.

Estos iconos del cine de terror y fantástico forman parte del primer avance de invitados confirmados, con la participación de Robert Englund, Linda Blair y Malcolm McDowell, junto a otros nombres destacados como Michael Biehn --coprotagonista de Aliens--, Glen Schofield, Greg Nicotero, Sandy Petersen o Mister Jagger, en un cartel que continuará ampliándose en las próximas semanas con nuevas incorporaciones, experiencias y programación.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, Madhorror contará con un recorrido inmersivo de más de 25.000 metros cuadrados, donde el público podrá vivir en primera persona experiencias que trascienden la pantalla.

El festival combinará cine, experiencias y áreas dedicadas al gaming, el cómic y la cultura del terror, configurando un plan de ocio completo para el puente de Halloween.

Entre alguno de los contenidos ya confirmados destacan varios pasajes y túneles del terror desarrollados específicamente para el festival. Estas experiencias incluyen propuestas de "alto impacto" como Obake Yashiki-404.

La sala está inspirada en las tradicionales casas del terror japonesas, el visitante permanece en una habitación durante varios minutos siendo presas indefensas de los sobresaltos, los sucesos horripilantes, la ambientación, la oscuridad y el terror. También el Obake Yashiki: Instituto Maldito, que recrea un instituto japonés abandonado con una narrativa basada en el terror psicológico.

FESTIVAL DE CINE Y ENCUENTROS CON TALENTO INTERNACIONAL

El festival de cine de Madhorror será uno de los ejes centrales de la programación y proyectará las 10 mejores películas de terror más relevantes y aclamadas en el circuito internacional procedentes de festivales de referencia.

El formato del festival busca ir más allá e incluirá sesiones en homenaje a los artistas presentes en Madhorror. Se completará con presentaciones especiales, coloquios y encuentros con directores, actores, productores y equipos creativos invitados.

EXPOSICIONES DEDICADAS A ICONOS DEL CINE DE TERROR

Madhorror reunirá tres grandes exposiciones que rinden homenaje a referentes clave del cine de terror y fantástico. La exposición "DDT Efectos Especiales: 35 años en el laberinto del fantaterror" reunirá piezas originales creadas por el estudio de Montse Ribé y David Martí, ganadores del Oscar por 'El laberinto del fauno'.

La muestra ofrecerá un recorrido por el trabajo en maquillaje y efectos especiales en producciones nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones con directores como Guillermo del Toro, Álex de la Iglesia, Pedro Almodóvar o Juan Antonio Bayona.

Por otro lado, "40 años de Aliens" que, por cortesía de 20th Century Studios, reunirá una selección de objetos originales de los universos de la saga cinematográfica impulsada por Ridley Scott y James Cameron.

La muestra 'Chicho Ibáñez Serrador: sus terrores favoritos' rendirá homenaje a una de las figuras clave del terror en España con una selección de materiales vinculados a su trayectoria como creador y director, incluyendo sus obras cinematográficas y su impacto en la televisión.

Madhorror se presenta como una propuesta global de ocio y cultura para el puente de Halloween de 2026, combinando actividades en interior con una zona exterior tematizada. El festival contará con el Village Madhorror, un espacio social con oferta gastronómica, música y ambientación que permitirá ampliar la experiencia durante toda la jornada. Las entradas ya están disponibles en sus distintas modalidades, actualmente a precio reducido.