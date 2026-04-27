Ifema Madrid ganó 18,7 millones en 2025, un 165,8% más que en 2023, y facturó 216,8 millones (+22%)

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Ifema Madrid obtuvo un beneficio de 18,7 millones en 2025, un 165,8% superior a 2023, mientras que los ingresos alcanzaron los 216,8 millones de euros, un 22% más, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 42,8 millones de euros, un 56,8% superior.

Así, lo ha detallado este lunes el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante una rueda de prensa tras aprobar los resultados económicos y de actividad del año pasado en la Junta Rectora.

En el sector ferial, la comparación de resultados debe realizarse con ejercicios equivalentes en términos de calendario, especialmente en el caso de las ferias de carácter bienal. Por este motivo, se toma como referencia 2023.

"Son unos datos que significan un nuevo impulso al crecimiento de la entidad y que nos reafirman en nuestro liderazgo como la institución ferial española que más ferias organiza. Nos otorgan la capacidad necesaria para seguir emprendiendo proyectos tan emblemáticos como el Gran Premio de España de Fórmula 1", ha destacado De los Mozos.

En cuanto la venta de espacio expositivo, en 2025 creció un 28% sobre 2023, sumando 1.371.990 metros cuadrados netos de exhibición. Esta actividad registró la participación de 27.670 empresas expositoras, con un relevante aumento de compañías extranjeras, que superan el 22% del total.

En su conjunto, el programa de actividad de 2025 comprendió 75 ferias profesionales, 24 de ellas también en formato digital; 14 congresos; cuatro ferias en el extranjero; 46 grandes convocatorias de ocio, y 566 convenciones y otros eventos.

24% DE LA CUOTA DE MERCADO NACIONAL

Sobre la organización de ferias de España, Ifema Madrid contó con un 24% de la cuota de mercado nacional, por delante del resto de instituciones feriales nacionales y de los grandes operadores privados del sector con actividad en el país.

Así, Fitur registró la participación de 9.500 empresas de 156 países, con un crecimiento del 10% respecto a 2024, y 255.000 visitantes, mientras que ArcoMadrid 2025 contó con 214 galerías de 36 países, y la asistencia de 95.000 personas.

Por su parte, Fruit Atraction registró una participación de 2.485 empresas expositoras de 64 países y más de 120.000 visitantes, creciendo un 13% respecto a su anterior edición. Además, la última convocatoria de la Semana Internacional de la Electrificación y Descarbonización reunió las ferias Genera y Matelec y obtuvo la participación de 800 empresas y más de 57.000 visitantes de 76 países, con un crecimiento del 46% respecto a la edición de 2024.

En el caso de Motortec 2025, la feria de referencia para el sector del aftermarket en automoción, contó con 710 empresas expositoras y más de 65.500 visitantes de 80 países, con un crecimiento del 47% respecto a la edición de 2022.

La gran novedad de 2025 fue el lanzamiento de Privel, la primera feria dedicada a la industria de la marca privada (MDD) en España, organizada en colaboración con Alimarket, y que registró la participación de 4.873 profesionales de 46 países, y 269 empresas expositoras.

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DIGITAL

El análisis de la composición de la actividad de Ifema Madrid refleja un equilibrio entre las convocatorias dirigidas a sectores de bienes de inversión --44%-- y de bienes de consumo --45%--, mientras que los servicios ocupan un 11% del total. También destaca que alrededor del 90% de los ingresos del consorcio proceden de su línea principal de negocio, las ferias y congresos.

Además, en 2025 mantuvo su expansión en el ámbito digital, celebrando, de forma paralela a sus principales salones, ferias digitales que han potenciado el alcance de sus convocatorias. En concreto, se han celebrado 24, con una comunidad de compradores y profesionales que ha superado los 370.657 usuarios, lo que supone un crecimiento del 27,4% sobre 2023.

Todo ello sobre la plataforma 'liveconnect', el desarrollo propio de la Institución madrileña y dirigido a ampliar la convocatoria de sus ferias profesionales, con el objetivo de contribuir como impulsor de la dinamización del negocio de los distintos sectores económicos durante todo el año.

INTERNACIONALIZACIÓN

La consolidación de la operación internacional de Ifema Madrid fue otro de los logros relevantes de 2025, en particular con la celebración, en el mes de marzo, de la segunda edición de Fruit Atraction São Paulo, en colaboración con Fiera Milano Brasil, que creció un 66% más en superficie de exposición con respecto a su anterior edición.

Además, ArcoLisboa celebró en mayo su octava edición y la cuarta edición de Motortec Chile tuvo lugar en el mes de junio con GL-FISA Events, concluyendo el calendario internacional a finales de agosto, en Colombia, con ESS+ powered by SICUR, organizada junto con los operadores locales PAFYC y Corferias.

Esta expansión exterior se complementa con la sólida presencia extranjera en las ferias organizadas en Madrid. El 48% de los visitantes internacionales procedieron de la Unión Europea, el 20% de Centro y Sudamérica, el 9% de Norteamérica, el 8% del resto de Europa, el 8% de Asia y el 7% de África.

Esta actividad ha sido apoyada por el aumento de la cobertura de las delegaciones de Ifema Madrid en el exterior, que ha pasado de 30 a 47 países en todo el mundo y la apertura de nuevas representaciones en India y en las áreas geográficas de Oriente Medio, Países Nórdicos y Sudeste Asiático.

CONGRESOS Y CONVENCIONES

Durante 2025, el sector MICE --reuniones, incentivos, congresos y exposiciones-- de Ifema Madrid acogió 14 congresos, que reunieron a más de 63.000 profesionales de todo el mundo. Entre los encuentros celebrados destacó el Congreso Europeo de Urología, que volvió a escoger por tercera vez a Madrid como sede y reunió a 10.000 asistentes, o el Congreso Mundial de Cardiología, que atrajo a cerca de 30.000 médicos de esta especialidad llegados de todos los rincones del planeta.

Además, se realizaron inversiones por un total de 49,6 millones de euros en sostenibilidad, con proyectos singulares, como el desarrollo de una gran planta fotovoltaica, el cambio de luminarias, un nuevo aparcamiento de camiones o la renovación de las infraestructuras en el ámbito de la restauración. En los últimos nueve años, se ha reducido la huella de la institución en un 90%.

Este conjunto de actuaciones en materia de sostenibilidad se vio reforzado con el reciclaje del 88,76% de todos sus residuos, el suministro de energía eléctrica 100% verde certificada en todas las instalaciones y la utilización de moqueta ferial totalmente reciclable, a los que se suman significativas reducciones en los últimos ocho años en diversos ratios de consumo en materias primas, como papel (85,13%), moqueta (54,88%), electricidad (38,13%), gas natural (42,55%) y agua (40,65%), así como en la generación de residuos (58,89%).

Junto a todo ello, Ifema Madrid incrementó durante 2025 su nivel de excelencia en materia de seguridad de la información con la implantación y certificación de dos estándares reconocidos: ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad (ENS).