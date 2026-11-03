La II Semana del Mueble celebrará un concurso de escaparates y estrenará una revista especializada

Intergift, que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en IFEMA MADRID, será uno de los escenarios de la II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid impulsará el comercio de proximidad con un concurso de escaparates, el lanzamiento de una revista especializada y distintas actividades y promociones en establecimientos de la región, en una edición que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en el marco de la feria Intergift, en Ifema Madrid.

La Asociación de Empresarios de Comercios del Hábitat de Madrid (Hábitat Madrid), organizadora de la iniciativa, ha avanzado las principales novedades de esta segunda edición, que combinará actividades dirigidas a profesionales y público general con propuestas para dinamizar el sector del mueble, la decoración y el interiorismo.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, una de las principales novedades será el primer Concurso de Escaparates de la Semana del Mueble, que llevará por lema 'Aquí empieza tu historia' y tendrá como inspiración el mundo del cine. La convocatoria estará dirigida a comercios, showrooms y tiendas especializadas de la región, que podrán transformar sus escaparates en escenarios cinematográficos en los que el mobiliario y la decoración serán los protagonistas.

El certamen contará con distintas categorías adaptadas a los diferentes tipos de establecimientos participantes, con el objetivo de fomentar la participación del comercio especializado y dar visibilidad a su oferta.

UNA NUEVA REVISTA ESPECIALIZADA

Otra de las novedades será el lanzamiento de la 'Revista Hábitat Madrid', una publicación editada por Editorial MIC en colaboración con la asociación y concebida como herramienta de comunicación, análisis y divulgación del sector.

La revista abordará el tejido comercial y artesanal de la región, las tendencias de interiorismo y la cultura del hogar y la decoración, con contenidos dirigidos tanto a consumidores como a profesionales.

Su primer número se presentará coincidiendo con el inicio de la II Semana del Mueble durante la celebración de Intergift y se distribuirá de manera gratuita entre los visitantes profesionales de la feria y los asociados de Hábitat Madrid. Posteriormente, estará presente en los eventos institucionales y ferias sectoriales en los que participe la asociación.

TALLERES, PONENCIAS Y MÁS ACTIVIDADES

La programación incluirá además talleres prácticos, ponencias y experiencias participativas en el espacio institucional de Hábitat Madrid en Intergift. Paralelamente, los comercios del hábitat de la Comunidad de Madrid organizarán promociones, presentaciones de producto y talleres experienciales.

Toda la oferta comercial, las promociones y la agenda de actividades podrán consultarse en la página web oficial de la Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, que incorporará un buscador geolocalizado para facilitar al público la localización de los establecimientos participantes.

La segunda edición de la Semana del Mueble coincidirá con la celebración de Intergift, prevista del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid. La feria compartirá fechas con Momad y Bisutex, lo que favorecerá las sinergias entre profesionales y empresas vinculados al sector lifestyle.