Archivo - Fitur Sports - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Innovación, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio centrarán el debate de la cuarta edición de Fitur Sports, la sección dedicada al impulso del turismo deportivo organizada por Ifema Madrid.

Así, se desarrollará un programa profesional orientado a abordar los retos económicos y sectoriales del turismo vinculado al deporte, con contenidos que profundizan en la gestión de destinos, la transformación tecnológica y la diversificación de experiencias vinculadas al deporte, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Fitur Sports 2026 llega en un momento en el que el turismo deportivo vive "una profunda evolución" impulsada por la demanda creciente de experiencias deportivas en la naturaleza y de eventos deportivos en un contexto donde los fondos europeos y la inversión privada han permitido mejorar las infraestructuras turístico-deportivas, "consolidándose como un motor estratégico para la competitividad turística".

De esta forma, la celebración de Fitur Sports en el nuevo Pabellón del Conocimiento, del 21 al 23 de enero, adquiere "un significado estratégico para el negocio y el fomento del B2B entre profesionales del turismo deportivo".

La programación articulará sus contenidos en torno al deporte outdoor, el deporte de competición, los eventos deportivos y el 'Sports Business Travel', ámbito que se incorpora como una de las áreas de mayor crecimiento. A lo largo de las sesiones se abordarán cuestiones como el retorno de la inversión en infraestructuras deportivas, la aplicación de la IA y el análisis de datos en la gestión de destinos, la evolución de los deportes de raqueta, la sostenibilidad de grandes instalaciones o los nuevos formatos de comunicación con audiencias deportivas.

También explorará el papel del turismo deportivo azul y la creciente importancia de los deportes náuticos para los destinos costeros, la expansión del turismo activo en la montaña, y la necesidad de gestionar de forma equilibrada las actividades deportivas en espacios naturales protegidos.

Asimismo, se abordarán tendencias internacionales, con especial atención al desarrollo del turismo deportivo y de aventura en territorios emergentes de América Latina como México, Colombia y Chile, donde el deporte se ha convertido en un motor de desarrollo económico, visibilidad y cohesión territorial.

ENCUENTROS DE NETWORKING CON ACTORES CLAVE

Desde el Pabellón del Conocimiento, nuevo espacio en el Pabellón 12 diseñado y orientado a la innovación y la divulgación de 'know how' turístico, Fitur Sports impulsará encuentros B2B y un networking altamente especializado, reuniendo a agencias y turoperadores, destinos organizadores de eventos deportivos, marcas, medios y creadores de contenido vinculados al deporte.

Este espacio favorecerá el diálogo entre todos los actores clave del ecosistema deportivo, incluida la creciente demanda de 'training camps', el auge de los torneos amateur, las oportunidades emergentes para instalaciones deportivas y la especialización del 'Sports Business Trave'l.

Las jornadas realizarán un recorrido por los debates más relevantes del momento --desde los modelos de financiación pública de eventos hasta los nuevos formatos híbridos y experienciales--, ofreciendo una visión estratégica del potencial que representa el turismo deportivo.