Intergift incorporará a Home&Deco y Gift para promocionar el sector de la decoración y el regalo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Intergift, el salón internacional de la decoración y el regalo, incorporará a Home&Deco y Gift en su primera edición de 2023 con espacios y pabellones personalizados para promocionar el sector de la decoración y del regalo, ha informado en un comunicado la institución ferial.

Por su parte, el sector de editores textiles contará también con un área exclusiva en la que "las marcas más destacadas" presentarán sus colecciones y tendencias.

Intergift se celebrará en Ifema del 1 al 5 de febrero con diversas áreas de exposición que aglutinarán varias propuestas tanto de mobiliario o decoración, como de ideas de regalo y artículos de souvenirs "con líneas visuales relacionadas con la próxima temporada de primavera verano que llega".

Editores Textiles (del día 1 al 4) estará ubicado en el pabellón 1 y ya cuenta con un 100% de ocupación, con una oferta formada por "las principales empresas y marcas del sector", tanto nacionales como internacionales: Aldeco, Alhambra, Agena, Ana French, Armani Casa, Arte, Barbara Osorio, Casamance Group, Cs By Baldaquino, Cr Class, Coordonné, Dolz Colección, Eitis, Etro, Gancedo, Gordon, Güell- Lamadrid, Isidore Leroy, Ka International, Kaymanta, Kemen, Kp, Les Créations de la Maison, Lizzo, Mariaflora By Filippo Uecher, Missoni, Morris, N.V Fabrics & Wallpapers y Oldwood, Pepe Peñalver, Pepa Pastor, Pierre Frey, Romo, Rubelli, Sanderson, Tessa Fdz. Durán Thiebaut, Yutes, Tres Tintas, The Painter Club, entre otras.

El área de Home&Deco, que estará ubicada en los pabellones 3 y 7 reunirá las creaciones y propuestas de mueble y decoración, con propuestas tanto para exterior como interior. Habrá opciones de iluminación, objetos decorativos con diferentes variedades y estilos, textil de hogar, alfombras, aromas, soluciones para interiorismo y productos hechos a mano por maestros artesanos.

El espacio Gift estará en el pabellón 5, donde el profesional podrá encontrar souvenirs, juguetes, juegos de mesa, artículos de papelería y escritura, para la vuelta al cole, gadgets y electrónica, detalles para eventos, los regalos más innovadores y artículos de disfraces.

Esta cita se enmarca en la celebración de la semana del sector 'lifestyle', en la que coincidirán cuatro importantes salones organizados por Ifema Madrid. A Intergift le seguirán Bisutex y Madridjoya, del 2 al 5 de febrero, y después MOMAD, durante los días 3, 4 y 5. Según la institución ferial, es "un momento clave" para la creación de nuevos negocios y la vinculación entre firmas, marcas y profesionales.