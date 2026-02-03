Intergift reúne desde mañana más de 250 marcas con las novedades del textil, decoración, interiorismo y regalo

Intergift arranca mañana con una gran oferta de edición textil, decoración, interiorismo y regalo - IFEMA MADRID

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Intergift reúne desde este miércoles día 4 y hasta el sábado día 7 en el Recinto Ferial de Ifema Madrid a más de 250 marcas nacionales e internacionales para mostrar las últimas novedades en textil, decoración, interiorismo y regalo y las tendencias del sector.

El salón, que se desarrollará en los pabellones 5, 7 y 9 del Recinto Ferial, concentrará además una oferta sectorizada en torno a las áreas de Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift, con el fin de configurar un recorrido completo por las principales propuestas del mercado en un entorno profesional, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Asimismo, durante la primera jornada, Intergift acogerá la presentación de la I Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, una iniciativa destinada a dinamizar el sector del hábitat y el comercio especializado en la región.

Algo que ha sido posible a través de un acuerdo de colaboración entre la Comunidad de Madrid, Ifema Madrid, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Asociación Hábitat Madrid. Todas ellas expondrán las claves de esta iniciativa a las 12.30 horas, en el Speaker's Corner de Intergift (Pabellón 9).

El área de Editores Textiles, ubicada en el Pabellón 9, volverá a ser uno de los grandes protagonistas de esta edición con más de 90 marcas participantes. Un espacio que reunirá una cuidada selección de firmas especializadas en tejidos, papeles pintados, alfombras y revestimientos murales, así como materiales y soluciones para el interiorismo profesional.

Por su parte, Interior Design & Deco ocupará los pabellones 7 y 9 como el gran punto de encuentro del interiorismo y la decoración en todas sus vertientes. Marcas consolidadas, proyectos creativos y propuestas emergentes darán forma a un recorrido marcado por la innovación, el equilibrio y el diseño, con novedades en iluminación, mobiliario de interior y exterior, objetos decorativos, velas y aromas, flores y plantas, piezas artesanales y propuestas estacionales.

Finalmente, el Pabellón 5 acogerá el área Gift, un espacio versátil que reunirá una amplia oferta de artículos de regalo, papelería, gadgets, juguetes, souvenirs, artículos para fiestas y regalos personalizables. Esta sección reflejará la evolución del sector hacia propuestas más creativas, funcionales y conectadas con los nuevos hábitos de consumo.

PREMIOS, ESPACIOS Y ACTIVIDADES

La nueva convocatoria llega acompañada de un programa de actividades que se desarrollará en el Speaker's Corner, un entorno que contará con la participación de expertos del sector y que ha sido concebido para compartir ideas, analizar tendencias y poner en valor la creatividad y el talento que impulsan al sector.

Así, a la oferta expositiva se suman distintos espacios experienciales y proyectos especiales como Desert Dress, diseñado por Deseese Design, que propone un diálogo entre interiorismo y moda a través de una puesta en escena sensorial; el Espacio Tendencias, dedicado a anticipar las claves estéticas de la próxima temporada; o EmocionArte, un nuevo espacio que conecta arte, diseño y emoción a través de obras y piezas decorativas con identidad propia.

Igualmente, en cuanto a premios, Intergift desvelará el miércoles 4 de febrero a las 19.00 horas en el Pabellón 9 del Recinto Ferial los ganadores del 2º Concurso de Proyectos de Interiorismo.

Los premiados en las categorías Residencial, Contact y Comercio realizarán la presentación de sus proyectos en el Speaker's Corner durante el segundo día de feria, a las 13.30 horas.

Junto a ello, la Asociación Regalo FAMA realizará la hará entrega de la X edición de sus premios durante la jornada previa, ha apuntado Ifema Madrid.

Intergift se desarrolla a partir del jueves junto a Momad y Bisutex, configurando así un gran encuentro profesional que conecta regalo, decoración, interiorismo, moda y complementos.