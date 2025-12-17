Intergift ultima su cita de febrero con más de 250 marcas ya confirmadas

Intergift - IFEMA MADRID

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional del Regalo y la Decoración, ultima su próxima edición, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero en Ifema Madrid, con más de 250 marcas ya confirmadas.

Con una única gran cita anual, Intergift articula su propuesta en torno a las áreas de Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift para congregar a fabricantes, editores, distribuidores y marcas especializadas en un entorno estratégico para el negocio donde podrán descubrir las últimas novedades de la industria.

En el área de Editores Textiles, uno de los grandes ejes de esta edición, participarán más de 70 firmas especializadas en tejidos, papeles pintados y revestimientos murales. Entre las firmas y marcas ya confirmadas figuran Aldeco, Alfombras KP, Alhambra, Casamance, Camengo, Casadeco, Caselio, CR Class, Coordonné, Coordonné for Ybarra & Serret, CS by Baldaquino - Carmina Sanz, Dolz Colección, Cortitelas, EvoFabrics, Gordon Imports, Güell Lamadrid o Güell Lamadrid HOME.

También Ibero-Stil, KA International, Kemen Wallcoverings, Le Murier, Lizzo, Muance, Palau Decor, Pepa Pastor, Pepe Barrientos, Pepe Peñalver, Santa Amalia / Costa Este, Santos Monteiro, Yutes o Vega & Orts Decoración.

El sector Interior Design & Deco contará con una amplia representación de marcas especializadas en decoración, artesanía, pequeño mobiliario, aromas, iluminación y complementos para el hogar como Aromas, Asitrade, Atenas Home, Belda Interiorismo, Brucs, Burrian, Casa Selvagem,

También CG Agencia, Cerabella, Crisal Decoración, Ethan Chloe, Foimpex, Garpe Interiores, IMORI, Intertrade, ITEM International, IXIA, Llinares Import, Majestic Garden, Naca Deco, Salgueiro Home, Sinder, Sunso, Taller de las Indias, Ormós, Unique, Versa, Vila Hermanos, Vitagardeen, VP Interiorismo o Zaraplant, entre ellas.

Asimismo, junto a estas firmas ya consolidadas, esta edición incorporará nuevas propuestas como AMOA-Artesanía de Madrid, Aria Outdoor, Cassai Home, Faye SAS, Hiwood, Ikea para empresas, Iranti Candles, Maven Home, Stare Decicis o Zocochic, entre otras, que refuerzan el peso de la artesanía y sostenibilidad, así como el diseño y los productos con identidad propia.

Por su parte, el área Gift volverá a destacar por su variedad y potencial comercial, con una oferta que combina diseño, creatividad y funcionalidad, con +D2, Apex, Fashion Projects, Fisura, H&H, IToltal, Kikkerland, Ole Mosaic, Out of the Blue, Puckator, Runbott y Ty, entre otros.

Junto a ellas nuevas firmas del sector entre las que se encuentran Accetel y Lekus, Carlos Wendel, Chic Selection Souvenir, Draeger, Home Tech, It Brings Art, Marshmallow Home, SaveFamily, Shopping Europa o Wild Republic, que refuerzan especialmente las categorías de regalo original, souvenirs, gadgets, papelería y producto personalizable.

En el marco de esta nueva edición, Intergift se completará con un programa de actividades diseñado para poner en valor la creatividad y el conocimiento sectorial, que incluirá presentaciones y ponencias con expertos, además de la celebración de la segunda edición del Concurso de Proyectos de Interiorismo.

Las empresas interesadas aún pueden solicitar su participación, así como los visitantes profesionales que deseen formar parte de esta cita anual de referencia adquiriendo su entrada anticipada con descuento en la web de Intergift.