Los International Hairdressing Awards vuelven este domingo a Madrid con profesionales de más de 30 países

Publicado 14/02/2020 21:04:02 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los International Hairdressing Awards celebrarán este domingo su segunda edición en Feria de Madrid y acogerá a "los mejores profesionales de la peluquería" de 30 países.

Según ha explicado Ifema en un comunicado, la noche transcurrirá al estilo de los "grandes premios", con la alfombra púrpura --la alfombra roja del sector--, un show de pasarela con algunos de los principales equipos del mundo presentando sus colecciones y una posterior entrega de premios.

Así, el peluquero británico Trevor Sorbie recibirá el premio de honor 'International Hair Legend of the Year 2020', por su carrera en la profesión y por ser una "referencia para peluqueros de todo el mundo, además de un icono mediático".

Por primera vez, la organización entregará el 'International Hair Influencer of the Year Award', un premio que reconocerá el impacto y la influencia de un profesional de la peluquería en el mundo de las redes sociales, y que en esta edición se entregará a Sam Villa.

Los ganadores en las cinco categorías serán revelados durante la ceremonia de entrega de premios entre los quince finalistas, cuyas candidaturas han sido escogidas por un jurado formado por cinco reconocidos peluqueros: Tabatha Coffey, Antoinette Beenders, Beverly C., Robert Lobetta and Tono Sanmartín.

Así, en este segundo año, la participación ha aumentado, de hecho ha registrado un 20 por ciento de crecimiento en el número de colecciones presentadas. Peluqueros de 41 países (un crecimiento del 55% respecto a la pasada edición) se han inscrito para participar con su trabajo fotográfico en las categorías de 'Best International Women's Collection', 'Best International Men's Collection' y 'Best International Avant-Garde Collection'.

Además, los peluqueros y equipos artísticos que habían sido previamente prenominados para participar en las categorías de 'International Hairdresser of the Year' y 'International Artistic Team of the Year' estaban invitados a presentar sus candidaturas, que consistían en una colección fotográfica y un dossier resumiendo su trayectoria en el último año.