LOOK Madrid acogerá por primera vez en España el Alternative Hair Show junto a los Premios Fígaro y AIPP Awards - IFEMA MADRID

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

LOOK Madrid 2026 acogerá por primera vez en España el Alternative Hair Show, que celebrará en Ifema Madrid su 43ª edición el próximo 14 de noviembre, dentro de una programación dedicada a la peluquería profesional que también incluirá los AIPP Awards, los Premios Fígaro y Effervescene.

La Feria Internacional de Belleza Profesional, organizada por Ifema Madrid, se celebrará del 13 al 15 de noviembre y reforzará este año sus contenidos de formación, demostraciones y espectáculos con la incorporación de los nuevos espacios Main Stage y LOOK Talks, que se sumarán a la Pasarela Hair Look y al espacio LOOK Focus.

Según destaca el recinto ferial madrileño en un comunicado, la llegada del Alternative Hair Show a España se produce como resultado de la alianza con Alternative Hair, una de las plataformas internacionales vinculadas a la creatividad y la peluquería artística.

El encuentro reunirá en Madrid a profesionales internacionales y se celebrará junto a la competición International Visionary Award.

Además, la Pasarela Hair Look concentrará buena parte de la programación relacionada con la peluquería profesional y acogerá Effervescene, con la participación de artistas como Rafael Bueno, Pelsynera y Sergi Bancells. El espectáculo cuenta con el apoyo de Revlon Professional, LOOK, Purò y los IHA.

En este mismo espacio se celebrarán los AIPP Awards, uno de los reconocimientos internacionales del sector de la peluquería profesional, y los Premios Fígaro, una de las principales citas de la peluquería española.

El programa de la feria incorporará además Main Stage, un nuevo escenario situado en el centro de los pabellones que acogerá demostraciones, espectáculos y diferentes propuestas de peluquería.

CONFERENCIAS SOBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS

LOOK Madrid estrenará asimismo LOOK Talks, un espacio de conferencias patrocinado por Kemon que abordará las tendencias y transformaciones que están condicionando la evolución de la belleza profesional.

Entre los participantes se encuentran el responsable del Área de Formación y Conocimiento de Mercado de Stanpa, Óscar Mateo; el periodista especializado en moda, Casa Real y estilismo Jesús Reyes; y la consultora de marketing digital y 'growth marketing' Sonia Boost.

Por su parte, LOOK Focus volverá a funcionar como espacio de presentación de productos, técnicas, lanzamientos e innovaciones por parte de las empresas expositoras dirigidas al mercado profesional.

La programación se completará con las distintas propuestas comerciales y profesionales de LOOK Madrid, que durante tres jornadas reunirá en Ifema Madrid actividades de formación, demostraciones, competición y espectáculos vinculados a la peluquería y la belleza profesional.