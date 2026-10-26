LOOK Madrid convierte la peluquería en uno de sus ejes de esta edición con 'Pasarela Hair Look'

Pasarela Hair Look en Ifema - IFEMA

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026 convertirá la peluquería en uno de los grandes ejes de su próxima edición a través de una 'Pasarela Hair Look' que concentrará algunas de las convocatorias más relevantes del panorama nacional e internacional del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid.

La feria ofrecerá tres jornadas dedicadas a "la creatividad, la inspiración, la formación y el espectáculo, consolidando a Madrid como capital de encuentro para los profesionales de la peluquería", según un comunicado de Ifema.

La 'Pasarela Hair Look' volverá a ser uno de los grandes focos de atención de Look Madrid con una programación que integrará propuestas de referencia como Effervescene, los AIPP Awards, los Premios Fígaro y, como gran novedad de esta edición, la celebración por primera vez en España del Alternative Hair Show Extravaganza.

"Una combinación única de creatividad, excelencia técnica y talento que situará a la feria entre las principales plataformas internacionales y cita ineludible para la peluquería profesional", ha concretado el comunicado.

LA CREATIVIDAD TOMA LA 'PASARELA HAIR Look'

La agenda contará con la 11ª edición de Effervescene, el espectáculo creado por Mikel Luzea que se ha consolidado como una de las grandes citas de la peluquería creativa. La propuesta regresará el 15 de noviembre bajo el lema 'Más allá de la creatividad', una invitación a explorar nuevas formas de entender la profesión y a reivindicar la creatividad como motor de evolución, diferenciación y crecimiento dentro del sector.

La cita volverá a reunir a destacados nombres de la peluquería profesional como Rafael Bueno, Pelsynera y Sergi Bancells, que compartirán distintas visiones sobre la innovación, la identidad creativa y los nuevos caminos que está recorriendo la profesión.

Asimismo, en el marco de Effevescene, se celebrará los AIPP Awards, considerados uno de los galardones internacionales más prestigiosos de la peluquería profesional, así como los Premios Fígaro, los grandes premios de la peluquería española, que se celebrarán el 16 de noviembre, y reconocen cada año la creatividad, la innovación y la excelencia artística de los profesionales y colecciones más destacadas del sector, reuniendo a algunos de los nombres más influyentes de la profesión.

ALTERNATIVE HAIR SHOW EXTRAVAGANZA

Uno de los momentos más destacados de este espacio será la celebración de la 43ª edición del Alternative Hair Show Extravaganza, que aterrizará por primera vez en España gracias a la alianza entre Ifema Madrid y Alternative Hair.

Considerado uno de los espectáculos más icónicos de la peluquería mundial, el evento reunirá el próximo 14 de noviembre a algunos de los equipos y artistas que han contribuido a escribir la historia de esta plataforma internacional durante más de cuatro décadas. La cita estará liderada por Tony Rizzo, fundador del Alternative Hair Show, y Anthony Mascolo, presidente de Alternative Hair y creador del International Visionary Award, dos figuras clave en la evolución de la peluquería artística a nivel internacional.

Asimismo, en el marco del espectáculo se celebrará el International Visionary Award, competición que reunirá a finalistas de distintos países en las categorías Cut & Colour, Men's y Avant-Garde, poniendo en valor la creatividad, la innovación y la excelencia técnica de las nuevas generaciones de profesionales.

La agenda de la 'Pasarela Hair Look' se completará con otras actividades en feria como las programadas en el Main Stage o Look Focus, a las que se puede acceder con la entrada general de Look. Estos espacios de conocimiento acercarán a los visitantes profesionales nuevas técnicas, tendencias, experiencias y modelos de negocio que están transformando la industria.