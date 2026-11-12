Look Madrid inaugura del 13 al 15 de noviembre una nueva etapa para la belleza profesional

Look Madrid en Ifema - IFEMA MADRID

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026 abre este viernes las puertas en Ifema Madrid con la participación de más de 230 marcas y la previsión de reunir a más de 30.000 profesionales del sector hasta el próximo domingo, en una edición que estrena una nueva etapa y que abarcará los ámbitos de la peluquería, barbería, estética, cosmética, uñas y maquillaje.

La edición supone la materialización de la evolución iniciada por el histórico Salón Look hacia una identidad y un formato renovados, concebidos para responder a una industria en plena transformación, informa Ifema Madrid.

Look Madrid se presenta con un modelo más cualitativo, estratégico y orientado al valor profesional, con el objetivo de favorecer la relación entre firmas, distribuidores y profesionales de España y Latinoamérica y combinar actividad comercial, conocimiento y experiencia.

En este sentido, la propuesta parte de una selección cuidada de empresas y marcas y de una programación concebida para mostrar la industria en directo.

A lo largo de tres jornadas, el visitante profesional podrá descubrir nuevos productos, tratamientos, técnicas y tecnologías, además de asistir a demostraciones, shows, ponencias, competiciones y encuentros con profesionales y expertos de distintos ámbitos de la industria.

PELUQUERÍA Y BARBERÍA

La peluquería y la barbería tendrán un amplio protagonismo con el estreno de Main Stage, un nuevo escenario de shows, demostraciones, formación y presentaciones en directo que recorrerán desde el corte, el color y la barbería hasta el cabello rizado, el Head Spa o la dermotricología.

Dentro de este espacio, Look Talks, patrocinado por Kemon, trasladará la mirada al mercado, el negocio, la inteligencia artificial y el papel de la peluquería en la imagen personal.

A esta programación se suma Look Focus, concebido como un espacio técnico y de actualización profesional con contenidos vinculados a la realidad y evolución del salón.

La Pasarela Hair Look aportará la dimensión artística e internacional con la 11ª edición de Effervescene, los AIPP Awards, la Pasarela y Premios Fígaro y uno de los grandes hitos de esta edición: la llegada por primera vez a España del Alternative Hair Show Extravaganza.

El histórico espectáculo internacional celebrará su 43ª edición en Madrid junto a la final del International Visionary Award, en sus categorías Cut & Colour, Men's y Avant-Garde.

ESTÉTICA: CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

La estética, la cosmética especializada y la aparatología conformarán otro de los grandes ejes de Look Madrid 2026, con una oferta comercial seleccionada y una programación que combinará actualización profesional, nuevas técnicas, tecnología y negocio.

Entre sus principales citas estará el XVIII Congreso de Estética, que reunirá a profesionales de referencia para abordar liderazgo, gestión empresarial, diagnóstico, medicina estética, branding, comunicación, aparatología e inteligencia artificial aplicada al negocio.

La jornada culminará con La Noche de la Belleza, patrocinada por Kapyderm y Wilapp, concebida como un espacio para conectar a empresas, marcas y profesionales de la industria.

A esta agenda se sumará el Speaker Corner, con ponencias y demostraciones centradas en nuevas técnicas, tratamientos, aparatología, skincare, inteligencia artificial y digitalización aplicada a los centros de estética.

COMPETICIONES Y EXPERIENCIAS PARA VIVIR LA PROFESIÓN

El carácter experiencial de la feria se extenderá además a distintas competiciones profesionales. Entre ellas figura la II edición del Campeonato de España de Masaje, patrocinado por Kapyderm, y el Campeonato de Cejas y Pestañas by Thuya, que incorpora a la programación nuevas disciplinas especializadas.

Oferta comercial y contenido profesional se integrarán del 13 al 15 de noviembre en una edición que refleja la nueva etapa de Look Madrid y su apuesta por una experiencia más cualitativa, actual y conectada con la evolución de la industria.