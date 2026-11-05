LOOK Madrid presenta las tendencias de la peluquería profesional con Main Stage, de 13 al 15 de noviembre

Imagen de Look Madrid 2025, en Ifema - IFEMA MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid presenta las tendencias de la peluquería profesional con el estreno de Main Stage, un escenario que reunirá shows, demostraciones, formación y presentaciones en directo de firmas y profesionales del sector, y que tendrá lugar de 13 al 15 de noviembre.

La Feria Internacional de Belleza profesional organizada por Ifema Madrid, estrenará en su próxima edición este nuevo espacio que nace con una potente programación que acercará al profesional "tendencias, técnica, creatividad e innovación a través de propuestas que abarcarán desde el corte, el color y la barbería hasta el cabello rizado, el Head Spa o la dermotricología", según ha informado Ifema en un comunicado.

El escenario acogerá también 'Look Talks', patrocinado por Kemon, que contará con tres sesiones especializadas sobre la evolución del mercado, el negocio y la imagen personal.

TRES JORNADAS DE TENDENCIAS, TÉCNICA Y CREATIVIDAD

El escenario, presentado por Paco Alcaraz y Pilar Roldán, contará con propuestas de Fundesmo, Gamma Più, Kapyderm, Oda Tools, Ragnar, Treatwell, Amabilia, Termix, Klasscolor, Siëro, Salon Space, Dousse y Booksy, entre otras, que acercarán al profesional diferentes visiones y propuestas vinculadas a la evolución de la peluquería y la barbería.

Entre los contenidos, Fundesmo celebrará el I Concurso Nacional de Dermotricología para Academias, que reunirá por primera vez a escuelas de peluquería, estética y barbería en torno a esta disciplina. Gamma Più llevará al escenario diferentes propuestas de la mano de su equipo y presentará las tendencias 2027 en peluquería y barbería, mientras que Ragnar mostrará su nueva línea de máquinas ZENITH con un show protagonizado por sus embajadores.

Asimismo, el Main Stage dará cabida a contenidos vinculados al desarrollo empresarial. En este sentido, Kapyderm celebrará una presentación corporativa y un encuentro con distribuidores y socios comerciales con el objetivo de impulsar el desarrollo de la marca en nuevos territorios y ampliar su presencia en los mercados profesionales.

También estarán presentes propuestas como Marvelous, un espectáculo que combinará hairstyling, creatividad y técnica con la presentación de la nueva colección de cepillos Zamorano x Termix; o The Code-Klasscolor, donde Boris Soler abordará la coloración profesional desde la creatividad, la técnica, el conocimiento y la tecnología.

La programación abordará además nuevas oportunidades y tendencias para los salones. Amabilia, de la mano de Ramón Ricote Rojas, profundizará en el futuro del Head Spa, mientras que Salon Space acercará, entre otros contenidos, las tendencias de corte y color para hombre y mujer que protagonizarán la temporada 2027.

Junto a ello, Demos Live, la propuesta de Siëro, llevará al escenario un proyecto en el que creatividad, técnica y visión artística se unen alrededor del cabello; y Hair Trends con Duality, de Salon Space, donde los hermanos Sánchez, creadores de Duality y reconocidos educadores de peluquería, avanzarán las tendencias de corte y color para hombre y mujer que marcarán la temporada 2027.

El color y las nuevas colecciones continuarán teniendo presencia con propuestas como Mon Caprice, la colección de color 2027 de Dousse, que llegará al escenario con Katel Souquet, Irene Osuna, Tomás Fuertes y Mónica Bueno. Por su parte, Booksy presentará Entre Líneas, una propuesta con Rocío Calvo y Alex Blessed centrada en la creación paso a paso de colecciones de peluquería femenina y masculina adaptadas a las posibilidades de cada salón.

LA BARBERÍA GANA PROTAGONISMO

La barbería y la peluquería masculina tendrán también una presencia destacada en el nuevo escenario. Oda Tools, junto a Pugilato Barcelona, llevará a Main Stage una demostración de corte editorial con Erick Gómez y Joe Cuts, mientras que Treatwell presentará una demostración de técnicas de corte de caballero y barbería a cargo de Brahiam Cubillos.

El programa incluirá además la final de los Captain Cook Barber Awards, certamen que regresa a Look Madrid para poner en valor el talento, la creatividad y la evolución de la barbería y la peluquería masculina. La competición reúne a profesionales y estudiantes en cinco categorías e incorpora este año una nueva modalidad dedicada a la inteligencia artificial.

A ello se sumarán contenidos dedicados al cabello rizado con Leysa Carrillo, referente internacional y experta en cabello afroamericano, y Rulo King, que compartirán su conocimiento, técnica y creatividad en torno al cabello rizado.

'Look TALKS'

Main Stage acogerá también 'Look Talks', un espacio de conferencias patrocinado por Kemon, que contará con tres intervenciones destacadas centradas en algunos de los cambios y tendencias que están marcando la evolución de la belleza profesional.

Óscar Mateo, responsable del Área de Formación y Conocimiento de Mercado de Stanpa, analizará la situación de los mercados de peluquería y estética en España durante 2025. Por su parte, Sonia Boost, consultora especializada en marketing digital y growth marketing, abordará la mentalidad, la inteligencia artificial y las estrategias que están transformando el negocio de la peluquería.

Finalmente, Jesús Reyes, periodista especializado en moda y estilismo, profundizará en el papel de la peluquería en la construcción de la imagen personal y en el valor del profesional como asesor de estilo.