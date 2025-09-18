Madrid Capital Mundial estará en la próxima edición de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid Capital Mundial (MWCC) ha confirmado su participación en la próxima edición de TECMA, la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, que se celebrará en el Recinto Ferial de Ifema Madrid del 9 al 11 de junio de 2026.

Con su participación, MWCC reafirma su compromiso "con la innovación, la sostenibilidad y la proyección internacional de Madrid" al unirse a este foro que cada año impulsa nuevas ideas y sinergias para el futuro de las ciudades, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

"MWCC siempre estará presente en foros, encuentros sectoriales, eventos que desde Ifema Madrid se desarrolle en pro de la ciudad y región, y como palanca transformadora de las ciudades, sus servicios urbanos, así como de un sector que es clave para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos", ha destacado el presidente de Madrid Capital Mundial, David García Núñez.

El Salón Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (TECMA), organizado por Ifema Madrid, reúne cada dos años a los principales agentes del sector para debatir sobre los retos y oportunidades de las ciudades del futuro.

Se celebra en coincidencia con SRR (Salón de la Recuperación y el Reciclado) y el Foro de las Ciudades de Madrid, convirtiéndose en una cita clave para instituciones, empresas y profesionales comprometidos con la innovación y la sostenibilidad.

En este sentido, David Moneo, director de TECMA, ha destacado que "la presencia de MWCC es, sin duda, un importante respaldo a la gran convocatoria" que es esta feria. "Junto con SRR y el Foro de las Ciudades, además de otros proyectos que anunciaremos próximamente, Ifema Madrid se convertirá el próximo mes de junio en el epicentro del debate sobre el desarrollo de las ciudades, y todos los servicios que se desarrollan en ellas", ha destacado.