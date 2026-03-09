Madridjoya 2026 vuelve en septiembre para impulsar el negocio de la joyería y la relojería - IFEMA MADRID

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya 2026 volverá del 24 al 27 de septiembre al pabellón 3 de Ifema Madrid para impulsar el negocio de la joyería y la relojería, en coincidencia con Bisutex.

En concreto, el mercado de la joyería y relojería creció un 6% en 2025 y alcanzó los 2.135 millones de euros, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, ha explicado el consorcio en un comunicado.

Tomando estos datos como referencia, Madridjoya incorporará además a María Terrón como nueva gerente comercial, con el objetivo de reforzar el vínculo con las empresas participantes.

De esta forma, la feria reunirá propuestas de joyería fina, relojería, platería y diseño en una edición que inicia tras la presentación de nuevas colecciones.

Por su parte, la coincidencia con Bisutex, que contará también con un espacio para venta directa al profesional, pretende ampliar el alcance de la convocatoria y ofrecer a firmas y compradores un entorno donde impulsar su actividad comercial.