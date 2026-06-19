Madridjoya refuerza su posicionamiento tomando parte del II Encuentro Nacional Formación-Empresa - IFEMA MADRID

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya, la Feria Internacional Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia organizada por Ifema Madrid, ha estado presente en el II Encuentro Nacional Formación-Empresa, celebrado en Córdoba e impulsado por el Centro de Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería.

, un foro en el que se han analizado los principales retos y oportunidades del sector.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, al directora de Madridjoya, Julia González, participó en la mesa redonda 'La transformación del comercio de joyería, nuevas oportunidades de negocio y estrategias para el futuro del comercio de joyería'.

Fue moderada por el director del Centro de Referencia de Joyería y Orfebrería, Mariano Romero Juárez, y en la que también intervinieron la country manager de TOUS en España, Carmen Campillo; el secretario general de FAEL y experto en comercio interior, Carlos Bejarano González; el CEO de PIE DE REY, Javier Romero; y el CEO de CLAUS UNIÓN, Miguel Ángel Claus Muñoz.

"El sector de la joyería está evolucionando hacia modelos cada vez más integrados, donde la combinación de tradición, innovación y experiencia de compra resulta decisiva. Desde Madridjoya vemos cómo cada vez es más importante generar espacios de encuentro profesional capaces de impulsar el negocio, facilitar la conexión entre empresas y anticipar las tendencias que marcarán el desarrollo del sector en los próximos años", ha destacado Julia González en su intervención.

Asimismo, durante la mesa redonda se abordaron cuestiones clave como la digitalización del comercio, la internacionalización del negocio, la evolución de los hábitos de consumo y el papel de la innovación en la competitividad de las empresas joyeras.

La próxima edición de Madridjoya, reunirá al sector del 24 al 27 de septiembre, "consolidada tras 75 ediciones como uno de los principales puntos de encuentro para fabricantes, distribuidores y profesionales de la joyería".

La Feria continúa registrando una elevada respuesta por parte del sector, que cuenta ya con más de 100 empresas confirmadas y más de 3.500 metros cuadrados de exposición, con presencia internacional de países como Italia, Turquía, Alemania, Portugal, Francia, Colombia o Japón. "Esta participación que pone de relieve el interés por formar parte de un entorno orientado al negocio y la proyección internacional", ha rematado Ifema Madrid.