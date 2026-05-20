Más de 150 empresas participarán del 24 al 27 de septiembre en la próxima edición de Bisutex

Bisutex. - IFEFMA MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos organizada por Ifema Madrid, celebrará su próxima edición del 24 al 27 de septiembre con la participación de más de 150 empresas.

La feria ocupará el Pabellón 4, donde se concentrará la oferta principal, además de otros espacios dentro del Recinto Ferial dedicados a la venta directa al profesional, en una convocatoria que marcará el arranque de la nueva temporada para el sector.

Con más de 5.000 metros cuadrados ya adjudicados, la convocatoria dibuja una edición con "una presencia amplia de firmas y propuestas", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En este contexto, Bisutex reunirá a marcas nacionales e internacionales en "un momento clave" para la presentación de colecciones y el contacto con el canal profesional.

Las empresas interesadas en participar todavía pueden presentar su solicitud a través de este enlace (https://clientes.ifema.es/s/solicitud-participacion?language...).

Los visitantes encontrarán en esta nueva edición de Bisutex propuestas de bisutería, relojería, marroquinería, paraguas, maletas y una amplia variedad de accesorios orientados a completar look "de manera especial".

Se configurará así un recorrido por colecciones y tipologías de producto que permitirá al profesional identificar "nuevas líneas, incorporar novedades y adaptar la oferta a distintos estilos y perfiles de cliente".

Asimismo, el espacio Minis volverá a formar parte de la feria como punto de encuentro para el talento emergente con la participación de diseñadores y pequeñas marcas. La artesanía, la creatividad y la originalidad estarán presentes en este espacio, a través de propuestas que aportan "nuevas miradas dentro del sector".

BISUTEX TALENTS, IMPULSO AL NUEVO DISEÑO

Bisutex convocará una nueva edición de Bisutex Talents, iniciativa que busca dar visibilidad a nuevos diseñadores, emprendedores y marcas que quieran presentar sus creaciones en el ámbito de la bisutería y los complementos.

El plazo de inscripción se abrirá el 1 de junio y permanecerá activo hasta el 14 de julio a través de la web oficial. Entre todas las propuestas recibidas, un jurado integrado por expertos del sector seleccionará el proyecto ganador, que tendrá la oportunidad de exponer su colección en el espacio Minis durante la celebración de la feria.

Bisutex coincide en fechas con Madridjoya, que convoca su única cita anual con una propuesta centrada en la joyería y la relojería "más exclusiva". De esta forma, ambas citas configurarán en Ifema Madrid "un entorno de negocio clave que integrará los distintos segmentos del sector".