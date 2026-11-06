Más de 500 empresas se reunirán en la Semana Internacional de la Construcción para impulsar el sector

La Semana Internacional de la Construcción reúne en IFEMA MADRID a más de 500 empresas para impulsar el futuro del sector - IFEMA MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) - Ifema Madrid celebrará del 10 al 13 de noviembre una nueva edición de la Semana Internacional de la Construcción, el proyecto que integra Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad y que reunirá bajo una misma convocatoria a los diferentes agentes que forman parte de la cadena de valor de la edificación, con la participación de más de 500 empresas expositoras y más de 43.000 metros cuadrados de exposición.

La convocatoria ocupará los pabellones 7, 8, 9 y 10 del Recinto Ferial de Ifema Madrid configurando una plataforma profesional para la presentación de soluciones, la generación de negocio y el intercambio de conocimiento, ha señalado la entidad ferial en un comunicado.

Durante cuatro días, fabricantes, distribuidores y proveedores de materiales, sistemas y tecnologías conectarán con constructoras, promotoras inmobiliarias, estudios de arquitectura, ingenierías, empresas instaladoras, aparejadores, prescriptores, fachadistas, reformistas, importadores, gestores de proyectos y responsables de las administraciones públicas.

La oferta comercial se complementará con un programa de contenidos centrado en cuestiones como la vivienda, la industrialización, la sostenibilidad, la digitalización, la innovación tecnológica y la transformación de los modelos productivos.

UN GRAN FORO PARA ABORDAR LOS RETOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Junto a la actividad comercial, el conocimiento tendrá un papel relevante a través del II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado en colaboración con Alimarket, y de espacios como el Foro BIM y el Foro Construcción.

El Congreso se desarrollará a través de dos espacios paralelos, el Auditorio Empresarial y el Auditorio Sectorial, con una programación orientada a combinar la perspectiva empresarial con el análisis técnico, institucional y estratégico de la industria.

El Auditorio Empresarial pondrá el foco en cuestiones como la evolución del mercado residencial, la demanda de vivienda, la promoción inmobiliaria, la distribución de materiales y la construcción industrializada. Su programa contará con representantes de compañías como Kronos Homes, TM Grupo Inmobiliario, Avintia, Grupo Salas, Exxacon, Vía Ágora, Ibosa, Grupo Ibricks o BigMat Iberia, entre otras.

Por su parte, el Auditorio Sectorial abordará desde una perspectiva transversal conceptos como la industrialización, la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, con presencia de organizaciones como CEPCO, Fundación Laboral de la Construcción, COAM, CGATE, CSCAE y APCEspaña, además de otros expertos, empresas e instituciones vinculados al sector.

Dentro de la programación, el jueves 12 se celebrará además la Tarde del Sector, que incluirá la ponencia 'Velocidad, ingeniería y construcción: Gran Premio de España de Fórmula 1 en Ifema Madrid' así como la ceremonia y entrega de reconocimientos del Sector y los XVI Premios VETECO-ASEFAVE.

El programa se extenderá asimismo al Foro BIM, organizado conjuntamente con Building Smart e Itec, centrado en el avance de la digitalización y la aplicación de la metodología BIM a la planificación, coordinación y gestión de los proyectos; y al Foro Construcción, destinado a presentar soluciones, tecnologías y experiencias vinculadas a retos concretos de eficiencia, calidad, sostenibilidad y rentabilidad.

MARCADO CARÁCTER INTERNACIONAL

La internacionalización será otro de los grandes ejes de esta edición. La Semana Internacional de la Construcción contará con empresas procedentes de 25 países extranjeros, que supondrán el 39 % del total de la representación empresarial de la convocatoria.

China, con 68 compañías, encabezará la participación internacional, seguida por Italia, con 36; Portugal, con 30; Turquía, con 17; Alemania, con 9; y Francia, con 6. A ellas se sumarán empresas procedentes de Países Bajos, Bélgica, Hungría, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Finlandia, Grecia, India, Irlanda, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia y Tailandia.

La presencia exterior no se limitará a la exposición comercial. El encuentro contará también con más de 100 compradores internacionales procedentes de más de 30 países de Latinoamérica, África y Europa y con la asistencia de más de 15 periodistas internacionales.

En este contexto, Colombia participará como país invitado, con representantes institucionales, asociaciones sectoriales y empresas del país. El II Congreso incorporará una jornada especial organizada junto a la Cámara Colombiana de la Construcción, en la que se abordarán la evolución del sector colombiano, las oportunidades de inversión y cooperación internacional y cuestiones como la industrialización, la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.

La proyección exterior se completará con el Foro de Expansión Internacional para el Sector de la Construcción: 'Edificando el mundo', impulsado junto a ACOCEX, centrado en los retos y oportunidades de los procesos de internacionalización empresarial, así como con el Foro Iberoamericano de ASEFAVE, que reunirá a representantes de diferentes países para abordar desafíos relacionados con la ventana, la fachada y el cerramiento y explorar oportunidades de cooperación entre mercados iberoamericanos.

La convocatoria tendrá también una dimensión territorial con Navarra como Comunidad Autónoma Invitada y Barcelona como Ciudad Invitada, dos participaciones concebidas para reforzar la presencia institucional y el intercambio de experiencias en torno a la arquitectura, la innovación, la sostenibilidad y la transformación del entorno construido.

Del 10 al 13 de noviembre, la Semana Internacional de la Construcción reunirá así en Ifema Madrid exposición comercial, conocimiento e internacionalización conectando empresas, profesionales, asociaciones e instituciones vinculadas al presente y futuro de la edificación.