Más de una decena de entidades respaldan la 84ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Mercedes-Benz, El Corte Inglés, y NARS - IFEMA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, celebrará su 84ª edición con el apoyo de una decena de entidades, con el respaldo de cuatro patrocinadores principales, siete colaboradores y dos participantes, además de distintas marcas que enriquecerán la experiencia de profesionales, diseñadores e invitados durante la semana de la moda.

En un comunicado, Ifema Madrid ha remarcado que estos apoyos refuerzan el posicionamiento de la pasarela como la principal plataforma de promoción de la moda en España y uno de los encuentros de referencia del calendario internacional.

Así, Mercedes-Benz será patrocinador principal, además de vehículo oficial de la gran cita de la moda nacional. La marca acompañará a diseñadores, invitados y personalidades en una flota 100 % eléctrica que refleja su apuesta continua por la innovación y la movilidad sostenible.

Además, por segundo año consecutivo, otorgará el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, el máximo reconocimiento de la pasarela, que distinguirá la propuesta más destacada entre las firmas consagradas participantes.

Nars, patrocinador oficial de maquillaje de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, impulsará a los diseñadores españoles y fomentará la creatividad tras bambalinas, ofreciendo productos icónicos y propuestas de belleza que acompañarán las colecciones presentadas sobre la pasarela.

El Corte Inglés se sumará también a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como patrocinador principal. Como parte de esta colaboración, pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo, un nuevo reconocimiento que distinguirá a la persona que más haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia cada colección.

COLABORACIONES

Además, la pasarela cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid, que "impulsa la moda como una industria creativa estratégica y una seña de identidad cultural de la región", ha destacado Ifema Madrid.

Su apoyo a la pasarela se complementa con iniciativas como la programación de la Sala Canal de Isabel II, que actualmente acoge una exposición dedicada a Ana Locking, reafirmando así el compromiso del Ejecutivo regional con la promoción y conservación del legado de la moda española.

Una edición más, Iberia renovará su apoyo a la moda española en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en el marco del proyecto 'Talento a bordo' con el que la aerolínea apoya el talento español y en español en diferentes disciplinas, visibilizándolo y acompañándolo dentro y fuera de nuestras fronteras, conectándolo con el mundo.

En esta edición, además, el proyecto Uniendo Moda, gestionado por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León, dará visibilidad al talento joven de la comunidad. Asimismo, promoverá la artesanía regional a través de un espacio en Cibelespacio donde se desarrollarán diversos talleres demostrativos en vivo.

Igualmente, Tequila 1800 seguirá por segundo año como patrocinador de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Pyratex participará como Partner de Innovación Textil, acompañando a Pedro del Hierro, Alex Rivière, Acromatix, Agua by Agua Bendita y Matilde Guedes (EGO) en la incorporación de nuevos materiales a determinados looks de sus colecciones, a través del programa "Del Material a la Pasarela". En el caso de Agua by Agua Bendita, sus fundadoras cerrarán el desfile llevando tejido Pyratex.

Junto a ellos, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid contará con la participación de colaboradores como Málaga de Moda, Rowenta, Pedras y Legado Ibérico.

En el apartado de participantes, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), celebrará su undécima participación consecutiva en el calendario oficial con la presentación de Los Relatos, una colección creada por 35 estudiantes del Grado en Diseño de Moda inspirada en mitos, leyendas y relatos convertidos en lenguaje creativo.

La experiencia de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se completará con la presencia de marcas como Amazonia Açai, Cosme Palacio y Croft Twist, que contribuirán a enriquecer los espacios de encuentro y hospitalidad de esta nueva edición.