MBFWMadrid cierra con casi 25.000 asistentes a sus 40 desfiles de 30 diseñadores consagrados y 10 emergentes

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cierra su edición más internacional impulsando el posicionamiento de la moda española - IFEMA MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha cerrado su 83ª edición con casi 25.000 asistentes a los 40 desfiles que durante seis jornadas han protagonizado 30 diseñadores consagrados y 10 incluidos dentro de la plataforma EGO, de talento emergente, en cuatro localizaciones diferentes.

Una edición que reafirma el papel de Madrid como capital creativa y motor económico de la moda, consolidando su dimensión internacional en un contexto de crecimiento sostenido del sector y aportando su granito de arena a la expansión industrial de la moda española, actuando como una herramienta decisiva de impulso para las firmas que desfilan en la pasarela, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Con seis jornadas, incluyendo el desfile inaugural de Johanna Ortiz, la diseñadora internacional invitada, la pasarela ha combinado diseño consagrado, talento emergente, internacionalización y un renovado sistema de premios. La asistencia a los desfiles ha sido de 24.650 personas, mientras que el Cibelespacio ha sido visitado por 20.100 personas.

Contó con 40 desfiles, sumando la participación de 30 diseñadores consagrados y los 10 emergentes de la plataforma EGO, que ha cumplido su 20 aniversario, repartidos en cuatro escenarios (el Círculo de Bellas Artes, el Palacio de Cibeles, el Palacio de Fernán Núñez, el Teatro Infanta Isabel y el Pabellón 14.1 de Ifema Madrid), así como con un destacado programa de compradores internacionales y de prensa internacional invitada.

El Premio Maison Pyramide fue para Baro Lucas, cuyo universo creativo, coherencia conceptual y sensibilidad estética fueron destacados por la reconocida agencia internacional, subrayando su potencial comercial global y será invitado a participar de forma totalmente gratuita en una temporada completa en MP Showroom en París durante la semana de la moda parisina.

El Teatro Real acogió la Opening Dinner de la pasarela, que se realizó en colaboración con NARS, donde se entregaron los tres galardones que reconocen excelencia y proyección. El Premio Diseñador Nacional fue para Juan Vidal en reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido a expandir la identidad estética del diseño español.

El Premio Diseñador Internacional reconoció a Johanna Ortiz, una creadora que ha llevado su sensibilidad y visión a nuevas audiencias globales, ambos bajo el auspicio del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, el Premio Icono NARS fue para Mans, reconociendo el valor de su colección.

Por otro lado, el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección fue igualmente a parar a Mans. La firma se alzó con el galardón gracias a una propuesta que combina una sastrería precisa con la ligereza pictórica inspirada en las mariposas de Van Gogh. Una colección equilibrada entre estructura y fluidez que reafirma la madurez creativa de la marca.

El Premio NARS al Mejor Maquillador, novedad en esta edición, fue para José Belmonte, poniendo en valor su papel decisivo en la estética de la pasarela española durante una trayectoria de más de 25 años, ensalzando su aportación como un referente absoluto del maquillaje editorial y de pasarela.

El Premio a la Mejor Modelo x NARS se lo llevó Julia Pachá, un reconocimiento a su versatilidad y su capacidad para elevar cada colección que interpreta.

Finalmente, la gala de reconocimiento incluyó el Premio Honorífico EGO, en la figura de Andrés Aberasturi, distinguiendo su labor fundacional del creador y comisario de la plataforma en el impulso del talento emergente español que ha cumplido 20 años.

En la jornada dedicada al talento emergente, EGO celebró, bajo el patrocinio principal de la Comunidad de Madrid, su 20º aniversario con una de las citas más significativas de la semana.

El Premio Showroom EGO New Brand recayó en Gorobei, una distinción que supone una vía directa de crecimiento profesional para la firma, con oportunidades que van desde desfilar en la edición de septiembre de 2026 hasta acceder a ferias como MOMAD o Bisutex.

Asimismo, el Premio Pyratex en Trama fue para Adrià Egea, un galardón que pone en valor la innovación material y la responsabilidad creativa, e incluye una donación de tejidos innovadores y un acompañamiento profesional orientado a impulsar colecciones alineadas con una visión ética y avanzada de la moda.

En paralelo, el Premio Pelonio New Talent, dotado con 5.000 euros, se otorgó a Eaftimos por una propuesta que destaca por su atención al detalle, su arraigo en la tradición y la artesanía, así como por su capacidad para desarrollar un lenguaje creativo propio, con proyección dentro del panorama actual de la moda.

Además, en su apuesta por el futuro de la moda española, Pelonio ofrecerá a los diez diseñadores participantes de esta edición de EGO un programa de acompañamiento de seis meses en su espacio showroom, orientado a impulsar la visibilidad y el desarrollo de sus colecciones en este inicio de su recorrido profesional.