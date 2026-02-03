MBFWMadrid combinará "diversidad, excelencia creativa y proyección internacional" en su próxima edición

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, celebrará su próxima edición del 18 al 22 de marzo, articulando un calendario de cinco jornadas que reflejan "la diversidad, la excelencia creativa y la proyección internacional de la moda española" con las presentaciones de las colecciones FW26- 27.

Desde la alta costura y la sofisticación del primer día hasta la experimentación del talento emergente en EGO, MBFWMadrid vuelve a convertir la ciudad en "epicentro de la moda contemporánea", ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

De este modo, el calendario de esta próxima edición se articula en diferentes enclaves de Madrid, la inauguración y la segunda jornada se celebrarán en el Palacio de Cibeles y el Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, mientras que las tres últimas jornadas tendrán lugar en el Pabellón 14.1 de Ifema.

De igual manera, la próxima edición de MBFWMadrid contará con un exclusivo calendario social de eventos y encuentros con el objetivo de generar nuevas experiencias exclusivas en torno a la pasarela.

Además, previo al arranque del calendario, el martes 17 de marzo tendrá lugar el desfile de la marca internacional invitada, así como la cena inaugural de MBFWMadrid donde se entregarán los premios de esta edición. Tras ello, Flabelus celebrará el Flabelus Fashion Show en el Teatro Real.

El miércoles, 18 de marzo tiene lugar la jornada inaugural en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, con una celebración de la artesanía, el lujo contemporáneo y la creatividad consolidada.

Diseñadores consagrados presentan colecciones que dialogan entre "tradición y modernidad". SEV (Sophie et Voilà), firmará su primera participación en la pasarela con su reinterpretación minimalista del lujo, seguida de Juan Vidal, que regresa con una propuesta romántica y técnica.

Por otro lado, Pedro del Hierro aporta elegancia urbana y revisión de los códigos clásicos, mientras que Isabel Sanchis y Claro Couture elevan la jornada con piezas escultóricas de alta costura y propuestas de nupcial y fiesta.

El cierre llega de la mano de Teresa Helbig, que, en el Teatro Infanta Isabel, celebrará 30 años de trayectoria con una colección que combina excelencia técnica y una narrativa estética muy personal. "Un primer día que establece el equilibrio entre lujo, innovación y savoir-faire", ha indicado Ifema Madrid.

El jueves 19 de marzo, llega la segunda jornada que se traslada al Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, un enclave histórico que se incorpora como nueva localización del calendario. El día pone el foco en el talento y las creaciones de nuevas generaciones con proyección internacional.

ManéMané inaugura la jornada con su reinterpretación artesanal de los códigos clásicos, seguido de Ernesto Naranjo y su lenguaje experimental. Mans presenta una sastrería precisa y contemporánea, mientras que Ynesuelves apuesta por estampados y siluetas relajadas. Por la tarde, Baro Lucas, ganador del premio a la mejor colección en la edición anterior, muestra "su visión depurada y elegante".

The Label Edition continúa explorando la creatividad colectiva y la innovación, y la jornada se cierra con JCPajares, que celebra su décimo aniversario, y Acromatyx, con su particular visión de la sastrería artesanal actualizada.

"COLOR, IDENTIDAD Y MODA" EN LA PASARELA DE IFEMA

El viernes, 20 de marzo, "color, identidad y moda" son los protagonistas de la jornada en la que vuelve la pasarela al Pabellón 14.1 de Ifema para celebrar la moda como "motor de identidad y expresión personal, combinando propuestas conceptuales de marcas establecidas y con peso propio en el sector de la moda, en una jornada "vibrante y diversa".

Coosy x Miguel Palacio abre el día debutando en MBFWMadrid, con colecciones femeninas y versátiles, seguida de Simorra, que destaca por su innovación textil. Agatha Ruiz de la Prada llena la pasarela de "color y símbolos icónicos", mientras que Hannibal Laguna aporta "glamour y sensualidad".

La tarde continúa con Erroz y "su enfoque funcional y sostenible", Custo y su energía gráfica internacional, y culmina con Malne y Maison Mesa, cuyas propuestas conceptuales y artísticas desafían los límites tradicionales de la pasarela.

El sábado 21 de marzo se celebra la última jornada del calendario principal, que pone el acento en la artesanía y la diversidad creativa, donde la moda se presenta como "una experiencia sensorial y escénica".

La jornada es abierta por el minimalismo sofisticado de Ángel Schlesser, seguido por el romanticismo artesanal de Menchen Tomas, que vuelve a poner en valor "la tradición desde una mirada actual".

Fely Campo aporta equilibrio entre "estructura y fluidez", mientras Odette Álvarez introduce una visión experimental cargada de identidad. Yolancris eleva la pasarela con su universo de alta costura y Lola Casademunt by Maite clausura el día con una propuesta "vibrante, femenina y conectada con el pulso del mercado contemporáneo".

Por último, el domingo 22 de marzo, EGO y el futuro de la moda celebran su 20 aniversario. MBFWMadrid reserva su espacio a EGO, la plataforma de diseñadores emergentes que en 2026 cumple 20 años impulsando el futuro de la moda española. La pasarela ha sido el primer escaparate de diseñadores como María Escoté, JC Pajares, Juan Vidal, Moisés Nieto, Pepa Salazar, Dominnico o Maya Hansen.

En esta edición, EGO dará a conocer las propuestas de diez jóvenes creadores, Adrià Egea, Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Eaftimos, Patequilux, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan y Pringa.

APOYO DE GRANDES MARCAS A LA INDUSTRIA DE LA MODA

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estará respaldada, una edición más, por la participación de diferentes empresas como patrocinadoras de esta cita demostrando "el apoyo incondicional a la moda".

En esta edición, mantiene su compromiso como patrocinador principal Mercedes-Benz y se suma NARS, como nuevo patrocinador principal y el maquillaje oficial. Además, se suma La Casa de las Carcasas como patrocinador y Jardins Tramuntana, Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes y Málaga de Moda como colaboradores.