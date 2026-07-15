MBFWMadrid reconoce a las fundadoras de Latin American Fashion Awards con el The Fashion Game Changers

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconoce a las fundadoras de Latin American Fashion Awards con el nuevo reconocimiento The Fashion Game Changers - IFEMA MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid junto con el Ayuntamiento de la capital, reconocerá a las cofundadoras de Latin American Fashion Awards, Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, con el Fashion Game Changers Recognition, una distinción que reconoce su contribución a la transformación de la narrativa de la moda latinoamericana y a la redefinición del lugar de América Latina dentro del sistema global de la moda.

Se busca poner en valor así la visión y el liderazgo de Constanza Cavalli Etro y Silvia Argüello, cuya labor está contribuyendo a transformar el ecosistema creativo internacional y a consolidar un nuevo lugar para la moda latinoamericana en el escenario global, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Con este reconocimiento, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Latin American Fashion Awards avanzan en su propósito común de impulsar una industria "más diversa, conectada y global", contribuyendo a fortalecer el liderazgo de Madrid como capital de la moda hispanoamericana y plataforma de referencia para el talento emergente e internacional.

"América Latina es una fuerza creativa que está transformando la industria global de la moda. Desde la creación de Latin American Fashion Awards, nuestra misión ha sido construir una plataforma de participación gratuita que abra oportunidades, derribe barreras y conecte a nuestros creativos con las más altas esferas de la industria internacional", ha destacado Constanza Cavalli Etro, una de las cofundadoras.

En concreto, Latin American Fashion Awards es una plataforma de influencia global concebida para democratizar el acceso, amplificar la visibilidad e impulsar el desarrollo del mejor talento latinoamericano en la escena internacional. De participación gratuita y abierta a creativos de más de 27 países, ha generado más de 4,8 billones de impresiones globales en medios, consolidándose como la plataforma de mayor influencia para la moda latinoamericana en la escena internacional.

Su misión está respaldada por un jurado compuesto por algunas de las figuras más influyentes de la industria, entre ellas Donatella Versace y Haider Ackermann como presidentes del jurado en sus más recientes ediciones, junto a referentes como Nina García, Carmen Busquets y Gabriela Hearst. A lo largo de sus ediciones, la plataforma ha reconocido a figuras como Willy Chavarría, Raúl López (LUAR), Agua by Agua Bendita, Patricio Campillo, Paloma Elsesser, J Balvin y Zaya Guarani, reflejando la diversidad, el alcance y la influencia global del talento latinoamericano.

En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, presentará a la firma colombiana Agua by Agua Bendita en el calendario oficial de la pasarela, fortaleciendo así el diálogo creativo entre América Latina y Europa.

Desde la institución ferial han remarcado que esta colaboración refleja una visión compartida, la de seguir fortaleciendo la relación entre Europa y América Latina a través de la moda para impulsar una industria más diversa, conectada y representativa del panorama creativo global.

"Recibir este reconocimiento de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y del Ayuntamiento de Madrid reafirma que el camino que hemos construido, junto a toda nuestra comunidad, está generando un impacto real y nos inspira a seguir construyendo puentes para las próximas generaciones", ha remarcado Silvia Argüello, cofundadora de Latin American Fashion Awards.