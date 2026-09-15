MBFWMadrid reconoce a Hannibal Laguna como diseñador nacional y a Agua by Agua Bendita con premio Internacional

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reconoce a Hannibal Laguna con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al Diseñador Nacional y a Agua by Agua Bendita con el galardón Internacional - IFEMA MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha celebrado una nueva edición de su 'Opening Dinner #MBFWMadrid x NARS' donde ha entregado sus reconocimientos a la excelencia creativa reconociendo a Hannibal Laguna con el galardón a diseñador nacional y a la firma colombiana Agua by Agua Bendita a nivel internacional.

Se trata de unos galardones que distinguen a diseñadores y plataformas que contribuyen al crecimiento y la proyección internacional de la industria de la moda, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La ceremonia ha acogido también la entrega del Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Best Makeup Vision, impulsado por NARS, y ha sido para Palomo que" pone en valor el maquillaje como una disciplina creativa esencial dentro de la moda". El galardón ha sido entregado por el presidente de Shiseido España, Frans Reina.

Además, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha otorgado el reconocimiento The Fashion Game Changers Award a Latin American Fashion Awards (LAFA), por su labor en la promoción, visibilización e internacionalización del talento creativo latinoamericano.

Los galardones de esta edición adquieren, además, una dimensión artística gracias al trabajo del escultor David Vaamonde (Nîmes, Francia, 1976), autor de las piezas que recibirán los premiados. Realizadas íntegramente a mano en su taller de Madrid y talladas en mármol blanco de Macael (Almería), las esculturas evocan elementos esenciales del lenguaje de la moda, desde la silueta y el movimiento de los tejidos hasta las formas del cuerpo clásico.