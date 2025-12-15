MBFWMadrid renueva su Comité EGO para el 20 aniversario de la iniciativa dirigida a talentos emergentes

Archivo - Allianz EGO Confidence in Fashion - IFEMA - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reunido a los nuevos profesionales que van a constituir el Comité de EGO, el equipo encargado de seleccionar y acompañar a los talentos emergentes, formado por creativos, estilistas, directores artísticos y líderes de proyectos innovadores dentro del sector.

Según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado, en este año el Comité EGO asumirá el nuevo reto de diseñar las acciones especiales de celebración del 20 aniversario de la plataforma, "dando un paso más en la evolución de este proyecto clave" dentro de MBFWMadrid, con el objetivo de celebrar su trayectoria y actualizar formatos para ser aún más útil, relevante y eficaz en el entorno actual de la moda.

"A lo largo de sus veinte años de historia, EGO se ha consolidado como una auténtica lanzadera de talento y un proyecto realmente importante para la industria de la moda, siendo el primer escaparate de diseñadores que hoy son referentes del panorama nacional e internacional, como Palomo, María Escoté, Dominnico, JC Pajares o Juan Vidal entre otros", ha destacado.

El Comité lo conforman el director creativo de Abra, Abraham Ortuño Pérez; la Brand & Communication Director de PYRATEX, Alejandra Muñoz; el estilista y consultor creativo, Ariel Vidal; el director creativo de Ernesto Naranjo, Ernesto Naranjo; la directora de SUOT Studio, Isabel Uribe; la CMO de ULANKA y Brand Expert, Maria Peris; la Art Director and Graphic Designer, Marta Serras; la directora creativa de Cold Culture, Martina Merry; el CEO de Cold Culture, Andrés Varela; la subdirectora de S Moda, Raquel Peláez; el presidente de Can Rico Studio, Robber Rodríguez; y los directores de casting de Sky Division, Rytas Matuliauskas y Antonio López Delgado.

A ellos se suman el director de MBFWMadrid, Asier Labarga; la directora creativa de MBFWMadrid, Valentina Suárez-Zuloaga; la coordinadora comercial de MBFWMadrid, Tatiana Gómez; y el director creativo, asesor y responsable de scouting de EGO, Rubén Gómez.

Además, en esta primera reunión han estado también presentes Andrés Aberasturi, Gema Agudo y Carlos Caballero, de Pelonio. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizado Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, apuesta una edición más por el talento emergente en su pasarela, "apoyado por distintos profesionales y expertos del sector, que representan al diseño y marcas más relevantes de la industria en España".