MBFWMadrid se traslada a Copenhague con una exposición audiovisual que conecta las dos pasarelas

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, presenta 'Streetstyle: entre Madrid y Copenhague', una exposición fotográfica y audiovisual comisariada por Paloma González Rey que conecta dos de las escenas urbanas más influyentes en las pasarelas.

La muestra reúne más de 40 imágenes y piezas de vídeo que "celebran la fuerza del 'street style' como fenómeno cultural contemporáneo" y podrá visitarse del martes 17 al domingo 22 de marzo en Galería Canalejas, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante los últimos años, la estética danesa --natural, funcional y radicalmente contemporánea-- ha influido en la moda madrileña. La exposición propone un diálogo entre Madrid y Copenhague a través de una muestra que pone en valor cómo la calle "se convierte en laboratorio de tendencias, espacio de expresión individual y territorio donde se genera gran parte del imaginario visual de cada temporada".

En esta edición, la exposición incorpora la Sala Mó, una instalación dedicada a la marca que presenta una selección de fotografías producidas en la Copenhagen Fashion Week de enero 2026. En ellas, perfiles influyentes de la escena nórdica integran las colecciones de sol y graduado de Mó.

La exposición reúne 40 fotografías acompañadas de piezas audiovisuales originales, creando un recorrido inmersivo que refleja la evolución del 'Street style' contemporáneo. Las obras han sido captadas durante Copenhagen Fashion Week conectando la estética nórdica con la identidad urbana madrileña. Ofrece acceso gratuito y abierto al público.