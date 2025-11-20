Mercedes-Benz Fashion Week celebra un encuentro con las novedades de la edición de otoño e invierno

Mercedes-Benz Fashion Week celebra un encuentro con diseñadores sobre las novedades de la edición de marzo - IFEMA MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha celebrado un encuentro con diseñadores y representantes del mundo de la moda en el que se han dado a conocer las líneas estratégicas y las principales novedades de la próxima edición Autumn/Winter 26/27, que se celebrará del 18 al 21 de marzo de 2026.

El acto, celebrado en Forbes House, ha contado con más de 70 profesionales, tanto de manera presencial como digital, y con la apertura de la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, así como con la presentación por parte del director de MBFWMadrid, Asier Labarga y la directora creativa, Valentina Suárez-Zuloaga. Ha sido clausurado por la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Olga Ruiz Castillo, ha informado el consorcio en un comunicado.

La pasarela, que organiza Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, afronta esta etapa en la que busca reforzar su impacto y adaptarse a las dinámicas actuales del sector. El objetivo es avanzar para situarse como una de las grandes plataformas internacionales y consolidarse como uno de los epicentros creativos más influyentes de Europa.

Dentro de esta estrategia, MBFWMadrid presenta un cronograma con más presencia en la ciudad, nuevas modalidades de participación y una mayor apertura internacional a través de prensa especializada, compradores y nuevas oportunidades para diseñadores.

La próxima temporada incorporará también la presencia de Diseñadora Internacional Invitada, nuevos premios, con el objetivo de impulsar la industria y la creatividad, y un área de artesanía ampliada que pondrá en valor uno de los rasgos diferenciales del diseño español.

Además, se ha presentado la incorporación de NARS, marca de maquillaje profesional, como nuevo patrocinador principal de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La firma será el maquillaje oficial de la pasarela y, como patrocinador exclusivo de la categoría, contribuirá a impulsar la creatividad, la expresión artística y el talento de la pasarela.