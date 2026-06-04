Mercedes-Benz Fashion Week Madrid avanza un nuevo showroom profesional y un programa de buyers internacionales

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid presenta las líneas de su próxima edición reforzando su posicionamiento hacia la internacionalización y su vínculo con la industria - IFEMA MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reforzado su estrategia de internacionalización de cara a su próxima edición, que se celebrará del 14 al 19 de septiembre, con la presentación de un nuevo showroom profesional y un programa de buyers internacionales orientados a impulsar la proyección comercial de los diseñadores españoles en mercados globales.

La pasarela, organizada por Ifema Madrid junto con el Ayuntamiento de la capital, ha presentado estas líneas estratégicas en un encuentro celebrado en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, que ha reunido a representantes del sector de la moda, la comunicación y la innovación, así como a compañías como Mercedes-Benz, NARS, Maison Pyramide, ICEX, Modelia, Pyratex y LinkedIn.

Además, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha incorporado a su Comité de Moda nuevos perfiles como la PR Manager de JW Anderson, Isabel Mascareñas, y el diseñador Ernesto Naranjo, con el objetivo de reforzar una visión más global y multidisciplinar del ecosistema de la pasarela.

El encuentro ha servido también para analizar los principales retos del sector, con especial atención a la innovación, la internacionalización y las nuevas herramientas de comunicación que están transformando la industria.

El director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Asier Labarga, ha subrayado que esta estrategia busca "construir un ecosistema sólido que vaya más allá de la pasarela". "Queremos impulsar conexiones reales entre marcas, talento e industria, generando oportunidades que contribuyan al crecimiento y la proyección internacional de la moda española", ha concluido.