Mercedes-Benz Fashion Week Madrid regresará del 14 al 19 de septiembre con una nueva edición

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid anuncia las fechas de su próxima edición y renueva su formato - IFEMA MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, regresará del 14 al 19 de septiembre con seis días de desfiles en una nueva edición Spring/Summer.

Arrancará el lunes 14 de septiembre en un espacio singular dentro del recinto de Ifema Madrid, que abrirá sus puertas para una jornada inaugural muy especial, coincidiendo con la expectación generada por el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Este comienzo conectará la moda con uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año, reforzando la proyección internacional del evento, ha destacado la institución ferial en un comunicado.

A partir del martes, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se desplegará reforzando el diálogo entre moda, arte, cultura, arquitectura y artesanía. Con este planteamiento, la pasarela reafirma su vocación de abrirse a la ciudad, acercar la moda a nuevos públicos y generar un recorrido cultural que dinamiza distintos espacios de Madrid.

Las firmas interesadas en participar en la 84ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid pueden presentar ya su candidatura a través de https://www.ifema.es/mbfw-madrid/disenadores/como-participar.