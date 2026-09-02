Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Substack se alían para impulsar nuevas narrativas en torno a la moda

Archivo - Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Substack anuncian una alianza para impulsar nuevas narrativas en torno a la moda española - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, plataforma de referencia de la moda española organizada por Ifema Madrid y el Ayuntamiento de la capital, y Substack, la plataforma de medios donde creadores, diseñadores, periodistas y expertos construyen una relación directa con sus audiencias, han anunciado una alianza estratégica para la próxima edición de la pasarela.

A través de esta colaboración, la pasarela amplía su ecosistema de contenidos y ofrece nuevas formas de conectar el talento creativo con audiencias especializadas y comunidades globales, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, como parte del acuerdo, Substack ha desarrollado el primer programa piloto de creadores de contenido de moda, denominado 'Front Row by Substack España'. Como parte de este programa, cinco reconocidas voces del sector dentro de Substack se convertirán en los embajadores de la comunidad durante #MBMFWMadrid, con acceso exclusivo a desfiles, presentaciones, behind the scenes y oportunidades únicas en la que pondrán voz y palabras a todo lo que suceda durante esta semana.

Asimismo, organizarán de manera conjunta un desayuno privado para stakeholders clave de la industria el próximo jueves 10 de septiembre. Durante la sesión se trabajarán aspectos clave para desbloquear todo el potencial de la plataforma al servicio de la construcción de nuevas narrativas cualitativas alrededor del sector, pasando del impacto superficial a estrategias editoriales que posibiliten una verdadera relevancia cultural.

El acuerdo de colaboración también incluye el lanzamiento de la cuenta oficial de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid en Substack, donde la comunidad de la industria de la moda podrá seguir las últimas noticias del evento y acceder a formatos de contenidos exclusivos antes, durante y después de la propia semana.

Según han destacado desde la institución ferial, este acuerdo refuerza el compromiso de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con la innovación, la generación de contenido de calidad y la creación de espacios de encuentro que impulsan el diálogo y la reflexión sobre el presente y el futuro de la industria de la moda.