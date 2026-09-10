Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volverá a reconocer el talento que construye la moda en sus premios

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volverá a reconocer una edición más el talento que construye la moda con la entrega de 13 premios y reconocimientos, entre los que destacan los concedidos a Hannibal Laguna y Agua by Agua Bendita en la categoría de mejores diseñadores nacional e internacional, respectivamente.

Con estos galardones, que suman una dotación global de más de 120.000 euros en esta edición, la pasarela reafirma su compromiso con el impulso y desarrollo del sector y su papel como escaparate del talento que define el presente y el futuro de la moda, ha indicado Ifema Madrid, organizadora del evento junto al Ayuntamiento de la capital.

Durante la cita, se otorgará a Hannibal Laguna el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid al diseñador nacional, un reconocimiento impulsado por el Ayuntamiento en un año especialmente significativo para la firma, que celebra su 40 aniversario, y pone en valor "una trayectoria marcada por la excelencia creativa, la innovación y su contribución a la promoción de la moda española".

Asimismo, el premio al diseñador internacional, también impulsado por el Ayuntamiento, recaerá en Agua by Agua Bendita, firma colombiana reconocida por su capacidad para fusionar artesanía, identidad cultural y una visión contemporánea del diseño. Desde Ifema han subrayado que su trabajo la ha consolidado como una de las marcas latinoamericanas con mayor proyección internacional y una referencia dentro del panorama creativo global.

Entre las novedades de esta edición destaca la creación del Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la Mejor Propuesta Creativa Makeup by NARS, un reconocimiento que pone en valor el papel del maquillaje como disciplina creativa fundamental dentro del universo de la moda y como herramienta clave en la construcción de los relatos visuales que acompañan a cada colección sobre la pasarela.

También se incluye la entrega del reconocimiento The Fashion Game Changers Award a Latin American Fashion Awards (LAFA), por su contribución a la promoción, visibilización e internacionalización del talento creativo latinoamericano.

Los galardones de esta edición adquieren, además, una dimensión artística única gracias al trabajo del escultor David Vaamonde (Nîmes, Francia, 1976), autor de las piezas que recibirán los premiados. Realizadas íntegramente a mano en su taller de Madrid y talladas en mármol blanco de Macael (Almería), las esculturas evocan elementos esenciales del lenguaje de la moda, desde la silueta y el movimiento de los tejidos hasta las formas del cuerpo clásico.

NUEVAS GENERACIONES DEL DISEÑO

A lo largo de la semana, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid continuará celebrando la excelencia creativa con nuevos reconocimientos destinados a premiar las propuestas más destacadas de la edición.

La nueva fiesta de clausura será el escenario de la entrega del Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, que regresa en esta edición Spring/Summer 2027 para reconocer la excelencia creativa y el valor del Made in Spain.

Tras el triunfo de Mans en la edición inaugural celebrada en marzo, el galardón distinguirá a la propuesta más sobresaliente entre las firmas consagradas participantes. Un jurado de expertos evaluará las colecciones atendiendo a criterios como la confección y las materias primas, la precisión técnica en el patronaje, el concepto creativo y la puesta en escena.

La pasarela entregará además el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la Mejor Modelo, otorgado por El Corte Inglés, reconociendo el talento y la proyección de una de las profesionales participantes en la edición.

Junto a ello, se concederá el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-Nars Icon, que distingue a aquella persona cuya trayectoria, visión o contribución haya impulsado y apoyado de forma significativa la moda española. Un homenaje a quienes, desde cualquier profesión o ámbito de influencia, han contribuido a fortalecer, visibilizar y enriquecer el sector.

La programación incluirá también los reconocimientos desarrollados junto a Maison Pyramide, MP Showroom by Maison Pyramide. Un galardón que contribuirá a impulsar la visibilidad y el crecimiento de tres diseñadores seleccionados que formarán parte del showroom internacional de París Fashion Week para explorar el potencial de desarrollo internacional, reforzando los puentes entre creatividad, distribución y mercado.

Por su parte, la jornada dedicada a EGO volverá a distinguir las nuevas voces de la moda española a través de los galardones Showroom EGO New Brand y Pelonio New Talent. Este último, impulsado por la agencia de comunicación creativa Pelonio, premiará a uno de los seis diseñadores emergentes que desfilarán el sábado 19 de septiembre. El ganador recibirá una dotación económica destinada a impulsar el crecimiento de su marca y el desarrollo de su próxima colección.

Además, Pelonio ofrecerá a los seis diseñadores participantes en esta edición de EGO un programa de acompañamiento de seis meses en su espacio showroom, orientado a potenciar la visibilidad, comercialización y desarrollo de sus colecciones durante una etapa clave de sus carreras profesionales.

La apuesta por el talento se complementa con el programa de internacionalización de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y la colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, que facilitará la presencia de compradores internacionales y profesionales estratégicos del sector durante la semana. Una iniciativa orientada a generar oportunidades de negocio, favorecer la apertura de nuevos mercados y aumentar la visibilidad internacional de las firmas participantes.