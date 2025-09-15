Mercedes-Benz Fashion Week ofrece varias modalidades de entrada para vivir de cerca la pasarela de la moda

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) tendrá lugar del 17 al 21 de septiembre en una edición que coincide con los 40 años de la gran pasarela española de la moda y lo hará con desfiles exclusivos en escenarios emblemáticos de la ciudad, la participación de grandes nombres y la oportunidad de que el público general pueda vivir de cerca la experiencia.

Las entradas ya están a la venta, con varias modalidades para que los amantes de la moda puedan elegir entre acceso a desfiles, experiencias VIP y pases exclusivos con backstage incluido, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, MBFWMadrid ofrece distintas modalidades de acceso: Runway Pass (45 euros), que incluye un desfile a elección, butacas estándar, acceso al Cibelespacio y actividades paralelas; Runway Premium Pass (desde 100 euros), que suma acceso exclusivo a 'Kissing Room'; VIP Pass (250 euros), que incluye segunda y tercera fila, parking gratuito y tour por el backstage; Gold Pass (450 euros), primera fila, acceso prioritario, menú degustación en la zona gastro y espacios VIP; y City Runway Pass (150 euros), acceso a los desfiles en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Una edición con un calendario renovado que combina diferentes bloques principales. Así, Desfiles OFF, con la participación de Silvia Tcherassi, diseñadora internacional invitada que nunca antes había desfilado, o Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez, que regresa tras ocho años, y Simorra, que se celebrarán en lugares icónicos como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

También el programa general en Ifema Madrid (Pabellón 14.1), que reunirá a cerca de 30 desfiles de firmas consagradas y nuevos talentos. Así, el 18 de septiembre será el turno de Agatha Ruiz de la Prada, Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris y el debut de Flabelus.

Al día siguiente brillarán De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Baro Lucas y Lola Casademunt by Maite, mientras que el día 20 destacan las presentaciones de María Lafuente, Paloma Suárez, Fely Campo, Odette Álvarez, Dolores Cortés, Malne y Ángel Schlesser.

La cita culminará el 21 con los desfiles de la plataforma EGO, escaparate de los talentos emergentes que marcarán el futuro de la moda española.

Además, el renovado Cibelespacio ofrecerá talleres, activaciones de marcas, un área dedicada a la artesanía y las nuevas Business Talks sobre sostenibilidad, tendencias y empresa. Igualmente, regresará la Sala Bertha Benz, con performances en movimiento y estático.