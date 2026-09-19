Mercedes-Benz Fashion Week premia "la excelencia, el talento y la creatividad" de la moda en su 84ª edición

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha entregado los premios oficiales de la edición Spring/Summer 2027. - IFEMA MADRID

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha entregado los premios oficiales de la edición Spring/Summer 2027, unos galardones que reconocen "el talento, la creatividad y la excelencia" que han marcado esta 84ª edición.

El Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, ha sido para Redondo Brand, mientras que Rolf Schrader ha sido distinguida con el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la Mejor Modelo, otorgado por El Corte Inglés, y Álvaro Calafat ha recibido el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS Icon por "su contribución al desarrollo y promoción de la moda española".

A lo largo de cinco jornadas, la 84ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha reunido en distintos escenarios de la ciudad a algunas de las firmas "más destacadas" de la moda nacional e internacional, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Desde las propuestas inaugurales de Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez, hasta los desfiles de Palomo, Juan Vidal, Agua by Agua Bendita, Celia B, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Malne Alvaro Calafat, Alex Riviere, , Ernesto Naranjo, Acromatyx, Maison Mesa, Antonio del Canto, Baro Lucas, Redondo Brand, Yolancris, Custo Barcelona, Alvarno o Lola Casademunt by Maite, entre otros, la pasarela ha vuelto a demostrar "la riqueza y diversidad creativa de la moda española".

Asimismo, la pasarela ha hecho entrega del Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, a Redondo Brand, un reconocimiento que distingue su colección centrada en la textura, el movimiento y el contraste, combinando terciopelos, gasas, organzas, lentejuelas, plumas, cristales y bordados manuales con una intensa investigación cromática.

Por su lado, el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la Mejor Modelo, otorgado por El Corte Inglés, a Rolf Schrader, destacando "su profesionalidad, presencia sobre la pasarela y contribución al éxito" de una edición marcada por la calidad de los desfiles y la proyección internacional de los participantes.

Por su parte, el Premio Mercedes-Benz Fashion Week Madrid-NARS Icon ha recaído en Álvaro Calafat, en reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido "de manera significativa al desarrollo, la visibilidad y el impulso de la moda española".

Con este galardón, MBFW Madrid y NARS distinguen a aquellas personalidades cuya visión y compromiso han dejado "una huella relevante dentro de la industria".

Estos premios reflejan el compromiso de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con "el apoyo, la promoción y el reconocimiento de todos los profesionales" que forman parte del ecosistema de la moda como diseñadores, artesanos, modelos, creativos y empresas que encuentran en la pasarela una plataforma para mostrar "el talento de la industria española y proyectarlo hacia nuevos mercados y audiencias".