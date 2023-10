La micropigmentación será protagonista de una 'masterclass' de tres sesiones en Salón Look

Salón Look 2023 organiza Masters Class de Micropigmentación

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salón Look 2023, ofrecerá una 'masterclass' de tres sesiones sobre micropigmentación que correrán a cargo de Dora Marcano y de la formadora de Euro-Touch Andrea García Boskovicovà.

Según ha recordado Ifema Madrid en un comunicado, Salón Look se celebrará del 4 al 6 de noviembre. Su primer día coincidirá con la primera sesión dela 'masterclass' 'All about Brows sombreado pixel', donde Dora Marcano explicará la técnica de este tipo de sombreado, así como la de pelo sombreado.

También abordará los errores que no se deben cometer, y qué hacer cuando se enfrenta a pieles complicadas o agujas. La otra parte de esta sesión estará dedicada a la pigmentología, con una formación sobre pigmentos y los tipos para desarrollar estas técnicas, y ejercicios paso a paso para obtener un resultado perfecto, además de demostraciones sobre látex. La Master Class será impartida por Andrea García Boskovicovà.

La jornada del 5 de noviembre, a cargo de la firma Euro-Touch, empezará con el taller Tricks y tips en la micropigmentación de labios, En esta sesión se trabajarán las agujas y los tipos de colores, la forma, o el trabajo del pigmento para un buen resultado. Por la tarde, se impartirán los consejos imprescindibles para un eyeliner perfecto, de la mano de la misma profesional, para descubrir cómo micro pigmentar la línea perfecta, cómo se debe trabajar de forma segura y cuál es la mejor manera de sujetar el párpado mientras se trabaja. Estas prácticas se realizarán sobre siliconas.

La inscripción para estas Master Class se realizará de forma independiente. La que se imparte en la jornada del sábado, de Dora Marcano, se realizará de 15.30 horas a 20 horas, y tiene un precio de 200€. Las Master Class del domingo, de Eurotouch, se realizarán en jornada de mañana de 10.30 horas a 14.30 horas y por la tarde de 15.30 horas a 19.30 horas.

Esta sesión tiene un precio de 175 euros, incluyen entrada a la feria los tres días y diploma acreditativo de participación. La inscripción se puede realizar a través del siguiente enlace.