La ministra Morant visita en AULA estands de diversas universidades y charla con alumnos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este miércoles el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2026 - MICIU

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este miércoles el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA 2026, donde ha visitado los estands de diversas universidades y ha charlado con los estudiantes que han visitado el estand del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El estand del Ministerio, de 250 metros cuadrados, está destinado a que los estudiantes de ESO y Bachillerato, y también postgraduados, accedan a toda la información relativa a la oferta universitaria.

Con el lema 'Tu carrera en órbita', el estand "es un espacio abierto y dinámico" que cuenta con dos áreas diferenciadas, según ha informado el Ministerio.

Por una parte, una zona informativa con una zona de presentaciones y dos casetas informativas. La primera de ellas está destinada a informar sobre la aplicación QEDU (Qué Estudiar y Dónde en la Universidad), disponible en la web del Ministerio y en una app móvil (Android e IOS).

La segunda caseta está destinada a mostrar y poner en valor las oportunidades y múltiples beneficios de participar en el programa Erasmus+ de la Unión Europea, que en España gestiona el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

En este punto informativo se facilita toda la información sobre el programa Erasmus+, dirigido a la vida universitaria, pero también a otros sectores educativos como la formación profesional, la educación escolar y la educación de personas adultas.

El estand del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cuenta con una segunda gran área abierta y accesible desde la zona informativa, con el ágora como espacio central, destinada a que sus visitantes puedan sentarse a asimilar, revisar y compartir todos los contenidos y datos que han ido obteniendo en el estand.