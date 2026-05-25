Momad activa su Programa de Compradores Internacionales para impulsar el negocio global de las marcas

Programa de Compradores Momad - IFEMA MADRID

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, impulsa su nuevo Programa de Compradores Internacionales con el objetivo de reforzar su alcance global y potenciar la conexión entre marcas y profesionales, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Del 23 al 25 de julio en el Recinto Ferial, la Feria inaugura una nueva etapa con un modelo más selectivo, centrado en la calidad de las colecciones y en la participación de nuevas marcas con identidad propia, posicionamiento definido y proyección internacional.

El programa reunirá a cerca de 50 compradores estratégicos procedentes de mercados clave de Europa, Latinoamérica y Asia, perfiles con capacidad de decisión y un interés activo en incorporar nuevas marcas y propuestas.

Procedentes de ámbitos como la distribución, el retail y la importación, estos profesionales acudirán a la edición de julio de Momad para explorar colecciones con potencial y generar nuevas oportunidades comerciales.

Los compradores encontrarán en Momad una propuesta estructurada en torno a los principales segmentos de la moda, desde líneas contemporáneas, invitada o resortwear hasta denim, o menswear, junto a calzado, complementos y marcas vinculadas a la sostenibilidad.

A ello se suman espacios como la Zona de Tendencias, concebida para descubrir nuevas marcas y enfoques de diseño, y la Zona Best Sellers, enfocada a identificar los productos con mejor recorrido comercial, junto a una Pasarela de Momad renovada que refuerza la visibilidad de las colecciones y su conexión con compradores Con este Programa, Momad refuerza su proyección internacional y su capacidad para conectar marcas y decisores del sector en un entorno profesional de alto valor.