MOMAD y Bisutex volverán a unir moda, calzado y complementos del 4 al 6 de febrero

Archivo - Ifema.- MOMAD cierra su primera edición de julio con más de 200 marcas y consolida su nuevo modelo entre el sector - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La moda y los complementos volverán a compartir escenario en Ifema Madrid del 4 al 6 de febrero de 2027 de la mano de MOMAD y Bisutex, que preparan una nueva convocatoria conjunta.

Reunirán a firmas nacionales e internacionales y compradores profesionales durante tres jornadas dedicadas a descubrir colecciones, anticipar tendencias y generar oportunidades de negocio, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Las citas mantendrán su apuesta por una selección cuidada de expositores con el objetivo de ofrecer al comprador profesional una oferta atractiva y de calidad.

En MOMAD se dará prioridad a "firmas con personalidad propia, colecciones bien trabajadas y diseños de calidad, que aporten nuevas opciones al comercio especializado". Bisutex, por su parte, reunirá una "amplia variedad de complementos, con especial atención a la creatividad, los acabados profesionales y la diversidad de estilos".

Más allá de la oferta comercial, MOMAD, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, reforzará su programación con espacios dedicados al conocimiento y las tendencias. Entre ellos destacan MOMAD Focus Brands, que dará visibilidad a las firmas participantes, y la Zona Best Sellers, centrada en las novedades del sector.

La feria contará también con una Pasarela MOMAD renovada, que ampliará la presencia de marcas y permitirá conocer sus colecciones en directo.

En el caso de Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, los accesorios cobrarán especial protagonismo como aliados de las propuestas de moda. Desde bisutería y marroquinería hasta bolsos, paraguas, maletas, gafas de sol y otros artículos, la feria ofrecerá un amplio recorrido por productos capaces de completar los looks de la temporada y ampliar las posibilidades de compra del comercio especializado.

INTERGIFT

La celebración conjunta de MOMAD y Bisutex coincidirá, además, con Intergift, la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo, que tendrá lugar del 3 al 6 de febrero.

Esta coincidencia ampliará la oferta profesional de Ifema Madrid a los sectores de la edición textil, la decoración, el interiorismo y el regalo, favoreciendo nuevas conexiones comerciales entre actividades complementarias.