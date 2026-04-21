Momad celebra en julio una edición orientada a anticipar tendencias y dinamizar el negocio

Momad. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, organizada por Ifema Madrid, celebrará del 23 al 25 de julio una edición especial orientada a anticipar tendencias y dinamizar el negocio.

Tendrá lugar en el pabellón 5 del Recinto Ferial y reunirá una oferta con marcas de perfil diferencial y fuerte proyección dentro y fuera de España, con el objetivo de ofrecer al sector un formato con identidad propia, pensado para facilitar un entorno de encuentro ágil y de alto valor entre marcas y compradores, en un momento clave del calendario profesional, según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

"Se trata de una convocatoria especialmente útil para preparar colecciones, detectar tendencias y tomar decisiones comerciales con mayor anticipación", ha explicado la directora de la feria, Julia González.

De esta forma, la edición de julio pondrá el foco en una selección de propuestas alineadas con una lectura actual del mercado, con presencia de marcas de moda casual, contemporánea y de invitada, así como propuestas de urban, resort wear, baño y lencería, y colecciones con identidad ego. A ello se sumarán showrooms y firmas de moda sostenible, reflejo de un sector cada vez más consciente del equilibrio necesario entre diseño y funcionalidad.

En este contexto, la edición cuenta ya con la participación de marcas como Alba Conde, Anartxy, Carla Ruiz, Elisa Cortes, Emme, Fabiolas, JIJIL, Meisie, Montoto, Nekane, No Secrets, Pisonero, Pluma y Collar, Ria Menorca, Skatie, Sonia Peña, Soruka, Surkana, Tartaruga, Victoria o Vilagallo.