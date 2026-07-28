Momad cierra su primera edición de julio con más de 200 marcas y presencia internacional

Momad. - IFEMA MADRID

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios organizada por Ifema Madrid, ha concluido su edición de julio anticipando las colecciones Primavera/Verano 2027 durante tres jornadas en el Pabellón 5, en el que ha reunido una oferta más especializada, con más de 200 marcas, 50 de ellas nuevas incorporaciones, y una destacada presencia internacional.

La convocatoria ha puesto de manifiesto el potencial de una cita que nace para abrir el calendario profesional de la moda y que ha logrado concentrar en un mismo espacio una amplia representación de marcas --60% españolas--, tendencias, contenidos y nuevas propuestas comerciales, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Uno de los aspectos más valorados de esta edición ha sido la nueva organización de la oferta, diseñada para facilitar el descubrimiento de producto y hacer más eficiente la visita profesional. En este sentido, espacios como Focus Brands se ha consolidado como uno de los espacios con mayor interés para los visitantes gracias a la participación de firmas como Flabelus, CIRCU, The Bag Lab, Angie Vásquez, Surarquía, Barnet, De Flores y Floreros y Juan Pina Piel, presentes por primera vez en MOMAD.

Especial protagonismo ha tenido también la Zona Best Sellers, situada en un punto estratégico del recorrido y concebida para destacar productos y colecciones con potencial comercial inmediato, con propuestas de firmas como EMME, Ma Petite, Capsule, Meta4, MIA, Calzados Victoria, Alhamas, Surkana, Meisïe & Skatïe, Opera Fashion, Alba Conde, Sonia Peña, Twins Fantasy, JJL, Tintoremus y Top3. Del mismo modo, la Boutique Consciente ha reforzado, una edición más, la presencia de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, los nuevos materiales y la producción responsable.

La edición ha reforzado igualmente su dimensión internacional gracias al Programa de Compradores, que ha acercado a la feria profesionales procedentes de mercados estratégicos de Europa, Latinoamérica, Norteamérica, Oriente Medio y Asia.

La presencia de compradores de países como México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Polonia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí o Francia ha contribuido a generar nuevas oportunidades comerciales para las firmas participantes y reforzar el carácter profesional del encuentro.

Este perfil de visitante, altamente especializado y con un interés claro por identificar nuevas colecciones y establecer relaciones comerciales, ha sido uno de los elementos más destacados de esta convocatoria.

CONSTRUCCIÓN DE MARCA Y SOSTENIBILIDAD

La programación de actividades ha completado la experiencia ferial con una pasarela renovada. Desde la identidad y la tradición de Uniendo Moda Castilla y León, hasta la creatividad de Málaga de Moda, la excelencia de la moda baño de Canarias, el color y la personalidad de las propuestas vinculadas a la moda flamenca o la visión internacional aportada por iniciativas como Diseñadores de Rumanía, la pasarela recogió "toda la diversidad del sector".

Junto a los desfiles, Momad Talks ha registrado una positiva acogida con sesiones centradas en algunos de los retos de la industria, entre ellos la inteligencia artificial, la construcción de marca, la sostenibilidad, la economía circular o la evolución del retail.

Con esta primera edición de julio, Momad valida un nuevo formato ferial más enfocado al producto. La próxima convocatoria la feria se celebrará del 4 al 6 de febrero en Ifema Madrid en coincidencia con Bisutex e Intergift.