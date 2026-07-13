Motortec 2027 alcanza el 46% de ocupación de superficie en dos semanas

Motortec - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Motortec 2027 ha alcanzado el 46% de ocupación de superficie y el 32% de expositores confirmados en las dos semanas desde el inicio de su comercialización.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, este ritmo que refuerza su liderazgo como cita de referencia en la posventa de automoción y que anticipa una edición que se celebrará del 7 al 10 de abril de 2027.

La previsión para esta próxima edición pasa por reunir a 725 empresas participantes en más de 100.000 metros cuadrados de exposición distribuidos en los pabellones 3, 5, 6, 7, 8 y 10 del recinto ferial, con una estimación de asistencia de 66.800 visitantes, entre ellos 35.000 profesionales de talleres.

Motortec 2027 estructurará su contenido en distintos ejes centrales sobre los que vertebrará toda la oferta y las actividades de la feria, entre ellos la digitalización del taller, con especial atención a la integración de sistemas de gestión, desde ERP y CRM hasta plataformas DMS, así como al desarrollo de ecosistemas digitales que "permiten optimizar la operativa y mejorar la relación con el cliente, con el objetivo de impulsar el salto definitivo del taller hacia un modelo de empresa plenamente digitalizada".

La inteligencia artificial y su aplicación en el diagnóstico avanzado, la automatización de procesos y el análisis de datos tendrán también un papel destacado, al permitir a los profesionales mejorar la eficiencia, aumentar la rentabilidad y avanzar hacia una toma de decisiones basada en información en tiempo real.

El impacto del vehículo conectado y autónomo, que introduce nuevos paradigmas en la relación entre el taller, el vehículo y el fabricante, será otro de los focos del certamen, con contenidos sobre conectividad, nuevos protocolos de mantenimiento y acceso a datos del vehículo como aspectos clave en la evolución del negocio.

La feria abordará igualmente la transformación de la relación con el cliente, marcada por la digitalización de la experiencia --cita previa en línea, seguimiento en tiempo real de las intervenciones y mayor transparencia en los procesos--, un cambio que "refleja la transición hacia un cliente digital, más informado, exigente y orientado a la fidelización".

La electrificación del parque móvil, con el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos junto con el desarrollo de infraestructuras de recarga, está modificando tanto el volumen como la tipología de las intervenciones en el taller, obligando a una adaptación técnica y estratégica del sector, y será otro de los ejes de Motortec 2027.

El certamen analizará además el papel de las flotas y clientes corporativos vinculados al renting, el leasing y los servicios de movilidad, y cómo esta profesionalización de la demanda está elevando los estándares de eficiencia, control y trazabilidad en la posventa.

El avance hacia el mantenimiento predictivo, basado en sensores, telemetría y análisis de datos, ocupará asimismo un espacio destacado, al permitir anticipar averías, optimizar tiempos de intervención y mejorar la disponibilidad de los vehículos, especialmente en entornos profesionales.

La logística y la cadena de suministro centrarán parte del contenido expositivo y congresual, con debates sobre la digitalización de la distribución y la disponibilidad de recambios como elementos críticos para la competitividad del sector.

Además, Motortec 2027 reforzará su dimensión internacional, con especial foco en África, Latinoamérica --con atención específica a México y Colombia--, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Turquía, mediante alianzas con asociaciones, medios sectoriales e iniciativas específicas para atraer compradores y visitantes profesionales.

El programa de actividades incluirá cerca de 260 sesiones y más de 13.000 ponentes, estructurados en torno a la transformación tecnológica, el modelo de negocio y la gestión de personas, con contenidos sobre electrificación, inteligencia artificial, digitalización y sostenibilidad.

Motortec 2027 incorporará también Motortec Exporta, un espacio de 'networking' internacional, y Motortec Talent, orientado a la captación y fidelización de profesionales del sector.