Motortec acoge los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa. - IFEMA MADRID

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Motortec ha acogido la V Gala de los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa, en colaboración con la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción, Ancera, junto con las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, en la ceremonia se reconocieron a once empresas que han destacado por sus proyectos sostenibles en el sector de la posventa de automoción.

En la Categoría Impacto en el entorno, se reconoció al fabricante Icer Brakes por su proyecto 'Icer Goes Green'; al distribuidor Pemebla, por 'Gestión responsable de residuos y uso de materiales reciclados' y al taller Bilbao Truck, por 'Taller sostenible 360º: gestión del agua, energía y entorno natural'.

En la Categoría Impacto en las personas, se puso en valor al fabricante Clarios Iberia PD, por el proyecto 'Clarios Lighthouse project - STEM Talent girl Spain'; al distribuidor Grupo Peña Automoción, por 'Motio Escuela de Automoción'; y al taller Confortauto por 'Eternamente Jóvenes: la nueva campaña de Confortauto'.

Asimismo, se reconoció en la Categoría Innovación sostenible al fabricante Tera Batteries, por el proyecto iTera Batteries Recycling; al distribuidor Grupo Cartés por 'Reducción de residuos generados por lubricantes y otros fluidos y optimización de la maquinaria industrial'; y al taller Libertrucks Vehículos Industriales por 'CO 2 Saver'.

Además, se concedió el premio especial MicroPyme a la empresa Motor Drive Berguedà por el proyecto 'Motor Drive 360º: Taller sostenible, digital y de diagnóstico avanzado'.

La ceremonia, celebrada en Ifema Madrid y conducida por la periodista Ainhoa García, reunió a 200 asistentes y contó con la participación de destacados representantes del sector.

PREMIO A LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la entrega del Premio Honorífico, que en esta edición recayó en la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las asociaciones promotoras de los Premios concedieron este reconocimiento a la UME por su papel como referente nacional e internacional en la gestión de situaciones críticas, como la DANA en la Comunidad Valenciana o los incendios registrados el pasado verano.

Su intervención en estos casos ha puesto de relieve su entrega, profesionalidad y vocación de servicio público, consolidando a la Unidad como un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad y el bienestar colectivo. El galardón fue recogido por el teniente coronel Raúl García Aganzo, jefe del Grupo de Apoyo a las Emergencias.

Durante la gala, David Moneo, director de Motortec, destacó el papel de esta Feria como punto de encuentro clave de la posventa, que se verá reforzado en su próxima edición con un crecimiento previsto del 30%.

El taller fue el gran protagonista, con el apoyo del sector, y subrayó el valor estratégico de la comunicación y el compromiso con el desarrollo sostenible y tecnológico. Además, avanzó un nuevo enfoque para Global Mobility Call, con mayor protagonismo de la industria de la automoción.

La jornada también contó con las intervenciones de Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de Sernauto; Nines García de la Fuente, presidenta de Ancera; Miguel Pérez, presidente de Cetraa; Teodoro Lobato, presidente de Conepa. Todos ellos destacaron la importancia de seguir avanzando en sostenibilidad como palanca de competitividad, transformación y reputación para el sector.

Motortec es el gran punto de encuentro de la posventa de automoción en el sur de Europa y, del 7 al 10 de abril de 2027, reunirá en Ifema Madrid a los protagonistas que impulsan la innovación, la tecnología y el negocio en toda la cadena de valor del aftermarket.