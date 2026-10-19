Motortec se incorpora como patrocinador de Egea para reforzar su proyección internacional

Imagen de la feria de Mercotec - IFEMA MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Motortec, la feria líder de la industria de automoción y el aftermarket del sur de Europa organizada por Ifema Madrid, da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con su incorporación como patrocinador de EGEA, European Garage Equipment Association, la organización europea que representa a fabricantes e importadores de equipamiento, herramientas y tecnología para talleres de reparación, mantenimiento e inspección técnica de vehículos.

Esta colaboración refuerza los vínculos entre Motortec y uno de los principales actores europeos del sector, consolidando el papel de la feria como punto de encuentro para el mercado ibérico y plataforma de conexión con el ecosistema internacional del equipamiento de taller.

EGEA agrupa a asociaciones nacionales y compañías líderes del sector en Europa y actúa como interlocutor ante las instituciones comunitarias en asuntos relacionados con la regulación, la innovación tecnológica y la evolución del negocio de los talleres, informa Ifema Madrid.

Entre sus ámbitos de actuación destacan la diagnosis electrónica, la calibración de sistemas ADAS, la inspección técnica de vehículos, los sistemas de elevación, la instrumentación de medida y las soluciones para el mantenimiento y reparación de automóviles.

UNA ALIANZA PARA CREAR MÁS OPORTUNIDADES

Gracias a este acuerdo, Motortec refuerza su capacidad para acercar a sus expositores y visitantes profesionales a las tendencias, tecnologías y retos que están definiendo el futuro del taller europeo.

La colaboración facilitará el intercambio de conocimiento especializado, el desarrollo de iniciativas conjuntas y el fortalecimiento de las relaciones entre fabricantes, distribuidores, asociaciones y empresas de servicios vinculadas al aftermarket.

Además, permitirá ampliar las oportunidades de visibilidad internacional para las empresas participantes en Motortec, favoreciendo la generación de contactos estratégicos y nuevas vías de crecimiento en mercados europeos.

"Nuestra incorporación como patrocinador de EGEA supone un paso más en la estrategia de internacionalización de Motortec. Queremos seguir ofreciendo a nuestras empresas expositoras acceso a nuevas oportunidades de negocio, conocimiento especializado y contactos de alto valor dentro del ecosistema europeo del equipamiento de taller", señalan desde la dirección de Motortec.

MÁS CONOCIMIENTO PARA AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓN DEL TALLER

La rápida evolución tecnológica del vehículo está transformando de forma profunda la actividad de los talleres, que deben adaptarse a nuevas necesidades de diagnosis, conectividad, electrificación, calibración de sistemas avanzados de asistencia a la conducción y mantenimiento de vehículos cada vez más complejos.

En este contexto, la colaboración con EGEA permitirá acercar al sector español una visión privilegiada sobre la evolución normativa europea, los procesos de estandarización y las innovaciones que marcarán el futuro del equipamiento de taller.

La alianza contribuirá igualmente a potenciar contenidos especializados, encuentros profesionales y actividades de networking internacional, reforzando la propuesta de valor de Motortec para toda la cadena de valor del aftermarket.

Una feria cada vez más internacional La incorporación de Motortec como patrocinador de EGEA se enmarca en la estrategia de la feria de seguir ampliando su red de alianzas internacionales y consolidar su posición como uno de los grandes encuentros europeos del aftermarket de automoción.

Con este acuerdo, ambas organizaciones suman capacidades para impulsar la competitividad, la innovación y la cooperación entre empresas, contribuyendo al desarrollo de un aftermarket más tecnológico, conectado e internacional.