Cartel de sponsors de Motortec 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Motortec, la feria de referencia para la industria de la posventa de automoción en el sur de Europa, organizada por Ifema Madrid, dará un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con la celebración de la Asamblea General de Figiefa durante su próxima edición, donde también estarán los cinco grandes grupos internacionales de distribución de recambios.

Será la primera vez que Motortec acoja este encuentro de referencia del aftermarket europeo, convirtiendo a Madrid en punto de encuentro de directivos de primer nivel de los grandes grupos internacionales de distribución y representantes de las principales asociaciones europeas de la posventa, en el que participarán AD International, ATR International, Globel One, Groupauto International, y Temot International, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Su presencia tendrá, además, un componente directamente vinculado con las empresas participantes en la feria, ya que, en el marco de su celebración, podrán visitar los diferentes stands para conocer de primera mano la oferta y novedades de las compañías expositoras, favoreciendo el contacto directo entre la industria ibérica y algunos de los principales representantes de la posventa internacional.

UN NUEVO PASO ENTRE MOTORTEC Y FIGIEFA

La celebración de la Asamblea General supone un nuevo hito en la colaboración entre Motortec y Figiefa, y profundiza en una relación que ya tuvo un importante precedente con la participación de la feria como patrocinador oficial de la Conferencia Figiefa 2026, celebrada los días 3 y 4 de noviembre en Bruselas.

Con esta nueva iniciativa, Motortec refuerza su conexión con el ecosistema europeo de la posventa y amplía su capacidad para reunir en Madrid a fabricantes, distribuidores, grupos de compra, asociaciones y profesionales de los diferentes ámbitos que integran la cadena de valor del aftermarket.

La presencia de responsables con capacidad de decisión al frente de grupos internacionales de distribución y organizaciones sectoriales europeas abre, además, una oportunidad para incrementar la relación directa entre las empresas expositoras y los principales actores internacionales del sector, facilitando el intercambio de conocimiento, la identificación de oportunidades comerciales y el establecimiento de nuevas vías de colaboración.

MADRID, PUNTO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL

David Moneo, director de Motortec, ha señalado que el apoyo de Motortec a la Conferencia Figiefa refleja la "ambición" por seguir reforzando los vínculos entre ambos "con la posventa europea de automoción". Bruselas ofrece un marco relevante para que la industria se reúna, intercambie conocimiento y aborde conjuntamente los retos y oportunidades que están definiendo el futuro de nuestro sector.

Por su parte, Sylvia Gotzen, directora general de Figiefa, ha aseverado que están "encantados de dar la bienvenida a Motortec como patrocinador de la Conferencia Figiefa 2026". La fortaleza de la posventa independiente europea "reside en su diversidad y en las conexiones entre sus mercados nacionales". Por ello, contar con Motortec en Bruselas "refuerza esta dimensión" europea y contribuye a incorporar a sus debates "las perspectivas y la experiencia de la posventa ibérica".

La celebración de la Asamblea General refuerza así la evolución de Motortec desde su papel como gran punto de encuentro comercial para la posventa ibérica hacia una plataforma con una presencia creciente en el diálogo europeo del sector.

Con esta iniciativa, Motortec y Figiefa profundizan en una colaboración orientada a "conectar mercados, organizaciones y empresas, compartir conocimiento y contribuir al desarrollo de una posventa europea competitiva y preparada para afrontar las transformaciones" tecnológicas, regulatorias y de mercado que están redefiniendo el sector de la posventa.