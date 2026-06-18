De los Mozos destaca Fitur como plataforma "clave" de proyección internacional y crecimiento del turismo

Archivo - FITUR 2027 se celebra del 20 al 24 de enero con Puerto Rico como País Socio - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha destacado el papel de Fitur como una plataforma "estratégica clave" para la proyección internacional de los destinos y el impulso del sector turístico, durante el acto de presentación de Puerto Rico como País Socio de la edición de 2027 celebrado esta mañana.

Durante su intervención en la presentación, De los Mozos ha puesto en valor la contribución de Ifema a la dinamización del sector turístico y a la creación de oportunidades de negocio e inversión, subrayando la relevancia de Fitur como punto de encuentro estratégico para la industria turística.

El responsable de Ifema Madrid ha remarcado que la feria se ha convertido en un espacio "clave" para reforzar la visibilidad de los destinos en los mercados internacionales, así como para "favorecer la conexión entre administraciones, empresas y profesionales del turismo".

Además, ha incidido en el crecimiento y consolidación de Fitur como uno de los grandes eventos mundiales del sector, capaz de atraer cada año a un mayor número de participantes y generar "un impacto directo en la promoción turística global".

De los Mozos ha expresado su satisfacción por el papel que desempeña Ifema en este ámbito, destacando su contribución al posicionamiento de Madrid como capital internacional del turismo y los negocios vinculados al sector.